「政府說不缺電 我們只能相信」台積董座籲檢討綠能

台積電舉行股東會，董事長劉德音表示，綠電不足確實會影響台灣整體競爭力，建議政府應重新檢討綠電政策。(記者曾吉松／攝影)

台積電 董事長劉德音昨天表示，政府說2025年不缺電，「我們只能相信」。面對股東關切台積電如何因應地緣政治風險，劉德音則說，「台積電不是地緣政治的引爆點，但很多國家都知道，沒有晶片供應，會是很大災難，台積電對半導體產業具有穩定作用」。

此外，劉德音指出，俄烏戰爭後，各國加速綠能 發展腳步，台灣綠電發展過慢，綠電不足恐不僅讓企業無法在淨零碳排路徑順利達標，並面臨其他國家課徵碳稅等壓力，影響競爭力。他建議政府重新檢討綠能政策，要有新方法投資綠電工程，讓廠商跟全世界競爭。

劉德音認為台灣綠電發展慢，遠比歐洲、美國慢，台積電卡在中間，買太多綠電會讓其他人買不到，買太少則公司無法達到ＥＳＧ（環境、社會及公司治理）。因台灣綠電不足，他說，「公司將無法達到最大客戶要求，必須在2030年達到碳中和的目標。公司只有努力幫助政府把這個做得更快，2030年沒辦法達到，經營團隊思考在2030年到2050年之前哪一年可以做到」。

劉德音昨天在主持台積電112年股東常會時，回應股東關切的地緣政治風險及是否擔心缺電等議題。台積電今年的股東會是新冠疫情 爆發後，首次讓股東與媒體參與，但因考慮分流，仍選在新竹國賓飯店舉行，但有股東建議疫情緩和後能恢復在台積電新竹總部舉行，並在會後參觀台積創新館，感受台積電創新成就並增加持股信心。

台積電1年用電量近200億度，是否評估過自建電廠？台積電董事長劉德音昨天在股東會坦承，台積電確實曾經評估過自蓋電廠，最後不蓋則是考量「太複雜了」、「不是台積電專業範圍」，所以台積電最後決定用比較貴的錢購買綠電，甚至在廠商還沒蓋廠前就承諾購電，藉此履行鼓勵企業投入綠能產業，努力發綠電的承諾。

劉德音並未詳細解釋「太複雜」的原因，但他提到，「光是土地徵收碰到很多抗爭，就很麻煩了」。

據了解，劉德音指的問題核心，就是台灣綠能建置腳步過慢，此外還包括審核期過長及適用法規繁雜，導致開發期過長，尤其近年原物料劇烈波動，打亂光電開發商預算規畫。

經濟部表示，簡化再生能源設置行政程序作業上，太陽光電方面，透過經部召開跨部會行政程序聯合審查機制，並與6縣市地方政府成立工作小組，縮短審理時間，加速案場推動；離岸風電方面，也主動召集跨部會風電場址聯合審查會議，明確設置空間可行性，並於電業執照核發程序，透過預審機制、其他機關平行審查機制等加速辦理。

此外，為完善法制環境，鼓勵多元再生能源發展，官員說，經濟部在今年提出修正「再生能源發展條例部分條文」，並於5月三讀，內容朝增訂「地熱專章」簡化行政程序加速推動；規範新增建或改建之建築物應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備；鼓勵利用既有水利設施及旁通水路進行引水發電，增進場址多元利用。