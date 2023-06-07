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今年進口逾千噸 台市場買不到美豬疑遭洗產地

記者陳宛茜、鄒尚謙／台北7日電
今年美豬進口逾千噸，但市面上幾乎找不到任何產地標示為美國的豬肉製品。圖為美式賣場，販售的豬肉清一色是台灣豬。記者林澔一／攝影【作者：林澔一，日期：2023-06-07，數位典藏序號：20230606171756142】
今年美豬進口逾千噸，但市面上幾乎找不到任何產地標示為美國的豬肉製品。圖為美式賣場，販售的豬肉清一色是台灣豬。記者林澔一／攝影【作者：林澔一，日期：2023-06-07，數位典藏序號：20230606171756142】

台灣開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，迄今逾兩年，不過消基會五月抽查通路二八九件含豬肉成分的相關食品，卻找不到一件標示美國產製的豬肉商品，質疑今年進口的一二○四噸美豬究竟去哪裡，反觀進口量相近的法國卻找到八件，業者恐有「洗產地」疑慮，籲政府應加強監管。

食藥署則說，美豬進口數量不多，僅占台灣市面所有豬肉百分之○點四，市占率太低，當然難以在市場找到足跡。各販售通路皆有美豬冷凍肉品，用於加工食品、餐廳肉片，並無「洗產地」疑慮。

消基會表示，為了了解政府萊豬管理措施是否落實，五月下旬展開調查，由志工於北中南市場攤販、便利超商、超市、量販店、百貨公司超市及餐飲業等通路，抽樣調查二八九件含豬肉成分的相關食品，竟未見到任何美國產製豬肉商品。消基會社長許宏宇指出，二八九件豬肉產品中，僅有百分之一點七明確標示不含萊劑。

消基會表示，根據食藥署豬肉儀表板顯示，今年截至五月廿九日，自美國進口的豬肉計一二○四噸，法國豬肉則是一三六七噸。然而，消基會尚可在市面上找到使用法國進口豬肉的相關商品，美豬相關商品到底去了哪裡？

消基會董事長吳榮達分析，也許消基會這次抽查剛好沒查到美豬，但另一種可能則是「洗產地」，也就是來自美國卻標示其他原產地。

吳榮達說，台灣開放萊豬進口逾兩年，美豬進入台灣食品市場的情況仍存在許多不明確環節。消費者難以得知這些豬肉流通過程與去向。消基會也再次重申，嚴正反對在加拿大牛尚有安全疑慮、且評估程序恐有違法之際，預告並決定開放加拿大全牛齡牛肉進口。

食藥署副署長林金富說，一一○年至今兩年半，共在市場端抽查廿二萬四六六二件豬肉產品，美豬共一五二一件，邊境抽驗皆合格。

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