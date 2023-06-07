星宇獲公股行庫相挺 獲貸160億助購機

不到一年的時間，公股行庫為星宇航空籌組的聯貸規模已達160億元。(本報資料照片)

疫後觀光 熱潮帶動航空業商機，金融圈人士透露，星宇航空繼3月簽下40億元聯貸案購置新機之後，預計還有兩架A350—900客機在第3季交機，並已委託彰化銀行出任管理銀行，籌組總金額80億元的聯貸案。在不到一年的時間，公股行庫為星宇航空籌組的聯貸規模已達160億元，展現星宇布局疫後海外觀光商機的企圖心。

儘管星宇航空日前發生日本航班嚴重延誤事件，但國內金融業者仍看好星宇董事長張國煒經營星宇航空的實力，除了他身家厚實，一位大型行庫高層指出，張國煒在事件發生的第一時間親上第一線致歉、全額退票等展現十足誠意的作法，可看出張國煒對於自家公司品牌的重視，因此以大型行庫為主力的金融業者仍全力支持張國煒建構新機隊所需的金流。

去年9月，星宇開始由合庫出任管理銀行，籌組38.2億元聯貸買下A350—900型廣體客機，當時即以超額認購152%證明聯貸案搶手的程度；今年3月，再由合庫出面簽下40億元聯貸；日前啟動籌組的新聯貸案，則是一次買下兩架A350—900，由彰銀出任管理銀行、台銀統籌主辦，這筆80億元聯貸案借款年期5年，最快7月簽約。

大型行庫分析，星宇近1年來密集採購的空中巴士A350—900型廣體客機，適用於中長程航點，70%機體以碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等先進材料打造，不但可大幅降低機體重量並提高飛航安全，還有減碳 排效果，因採用最先進空氣動力設計以降低飛行阻力，至少可減少25%的燃油使用量及碳排放量，符合銀行業追求的減碳排融資目標。

根據星宇高層向銀行團說明的營運規畫，A350將是星宇航空主力機型，未來將直飛中長程航線 ，並且會開啟轉機市場並拓展全球航網。目前星宇航空已飛航峴港、胡志明市、澳門等15個城市，並在4月下旬開航洛杉磯航線，成為其北美線第一個航點，下半年也將開拓舊金山航線，在北美航點再下一城。