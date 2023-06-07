我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

星宇獲公股行庫相挺 獲貸160億助購機

記者朱漢崙／台北7日電
不到一年的時間，公股行庫為星宇航空籌組的聯貸規模已達160億元。(本報資料照片)
不到一年的時間，公股行庫為星宇航空籌組的聯貸規模已達160億元。(本報資料照片)

疫後觀光熱潮帶動航空業商機，金融圈人士透露，星宇航空繼3月簽下40億元聯貸案購置新機之後，預計還有兩架A350—900客機在第3季交機，並已委託彰化銀行出任管理銀行，籌組總金額80億元的聯貸案。在不到一年的時間，公股行庫為星宇航空籌組的聯貸規模已達160億元，展現星宇布局疫後海外觀光商機的企圖心。

儘管星宇航空日前發生日本航班嚴重延誤事件，但國內金融業者仍看好星宇董事長張國煒經營星宇航空的實力，除了他身家厚實，一位大型行庫高層指出，張國煒在事件發生的第一時間親上第一線致歉、全額退票等展現十足誠意的作法，可看出張國煒對於自家公司品牌的重視，因此以大型行庫為主力的金融業者仍全力支持張國煒建構新機隊所需的金流。

去年9月，星宇開始由合庫出任管理銀行，籌組38.2億元聯貸買下A350—900型廣體客機，當時即以超額認購152%證明聯貸案搶手的程度；今年3月，再由合庫出面簽下40億元聯貸；日前啟動籌組的新聯貸案，則是一次買下兩架A350—900，由彰銀出任管理銀行、台銀統籌主辦，這筆80億元聯貸案借款年期5年，最快7月簽約。

大型行庫分析，星宇近1年來密集採購的空中巴士A350—900型廣體客機，適用於中長程航點，70%機體以碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等先進材料打造，不但可大幅降低機體重量並提高飛航安全，還有減碳排效果，因採用最先進空氣動力設計以降低飛行阻力，至少可減少25%的燃油使用量及碳排放量，符合銀行業追求的減碳排融資目標。

根據星宇高層向銀行團說明的營運規畫，A350將是星宇航空主力機型，未來將直飛中長程航線，並且會開啟轉機市場並拓展全球航網。目前星宇航空已飛航峴港、胡志明市、澳門等15個城市，並在4月下旬開航洛杉磯航線，成為其北美線第一個航點，下半年也將開拓舊金山航線，在北美航點再下一城。

航線 減碳 觀光

上一則

教授趕上課 追撞前轎對撞對向貨車釀3死1傷

下一則

台新冠輕症日增2.8萬例 7月初仍處高點

延伸閱讀

亞裔名人堂人物 星宇航空張國煒、Blackpink Lisa入圍

亞裔名人堂人物 星宇航空張國煒、Blackpink Lisa入圍
亞裔名人堂年度人物 星宇航空張國煒、Blackpink團員Lisa入圍

亞裔名人堂年度人物 星宇航空張國煒、Blackpink團員Lisa入圍
讓網紅進駕駛艙 星宇董事長張國煒恐被罰

讓網紅進駕駛艙 星宇董事長張國煒恐被罰
星宇日本航班之亂 民航局調查張國煒有無疲勞駕駛

星宇日本航班之亂 民航局調查張國煒有無疲勞駕駛

熱門新聞

王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退