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抹布水煮麵 知名牛肉麵店道歉 網友炸鍋「不敢吃了」

台灣新聞組／台北6日電
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店否認用「抹布水煮麵」，遭外送員上傳12分鐘影片打臉。(取材自爆怨公社)
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店否認用「抹布水煮麵」，遭外送員上傳12分鐘影片打臉。(取材自爆怨公社)

台北市北投區知名的志明牛肉麵遭外送員爆料，指控員工竟將抹布水擰進麵鍋裡煮，業者先是喊冤澄清，昨改口說若真有錯會負責，「頂多石牌店收起來」，下午才透過議員發聲明，指是員工個人疏失，分店將暫時歇業加強教育訓練，並對造成社會紛擾致歉。

北市衛生局人員昨早到該家店稽查吃了閉門羹，雖是營業時間，店家卻拉下鐵門沒做生意。衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說，會等店家營業後再上門調查。

北投區石牌志明牛肉麵店以清燉口味聞名，前天被外送員影片踢爆用「抹布水煮麵」，店家本來喊冤「當時店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水，不可能用抹布水煮麵給客人吃」；不料深夜外送員上傳4段共12分鐘影片，打臉店家。

影片中看到牛肉麵店的店員原本在煮麵，接著拿抹布擦拭檯面，之後竟將抹布水擰進煮麵鍋中；短暫離開煮麵檯後，店員又回到煮麵檯前，以右手撈麵、左手拿碗，把麵盛進碗裡。

由於麵店老闆前天澄清，當時是在換煮麵水，不可能用抹布水煮麵給客人吃，昨天影片上網後，網友炸鍋紛說「不敢吃了」、「啊！我去北投都會去吃這家，救人啊」，也有罵「店家真的要好好檢討」。網友猛刷1星負評，評價僅剩1.8顆星。

許姓業者說，將抹布水擰進煮麵鍋的是分店工讀生，他第一時間詢問，工讀生卻否認，直到外送員上傳影片，他才發現事態嚴重，身為負責人會坦然面對、絕不推託。業者表示，分店會先暫停營業，將加強員工教育訓練，再擇期重新營業，重拾顧客的信心，也會主動聯繋衛生局稽查。

北市衛生局則表示，會改期再稽查，要依行政調查紀錄判斷或裁處，業者對媒體的發言不能做為調查紀錄，後續衛生局也會以書面或當面約談業者。若發現作業程序、衛生問題有疑慮，會限期改善，複查仍未改善將依食安法開罰。

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