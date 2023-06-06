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蔡英文：能源選項窮盡之時 緊急命令可重啟核電

台灣新聞組／台北6日電
2023全國NGOs環境會議合辦團體5日前往總統府與蔡英文總統會談，期望環保、能源、水資源、動保、土地各種環境議題，能找到解決的可能性。(記者邱德祥／攝影)
2023全國NGOs環境會議合辦團體5日前往總統府與蔡英文總統會談，期望環保、能源、水資源、動保、土地各種環境議題，能找到解決的可能性。(記者邱德祥／攝影)

2023全國NGOs環境會議合辦團體，昨前往總統府與蔡英文總統會談。環團表示，不認同民進黨總統參選人賴清德拋出已停機核電廠緊急使用主張，堅持非核家園政策；蔡英文強調，如果在非常困難的緊急狀態狀況下，也已窮盡了其他能源選項的時候，再進行這項考慮，並在總統的緊急命令權力範圍處理。

本報系聯合報報導，以往總統選擇4月22日「世界地球日」與環團會談，因疫情已連兩年未接見，環團不滿下最後通牒，最終改到昨天「世界環境日」會見。環團此次提出創新高的83項建言，但環團會後表示，與上次討論三接情況不同，昨天會中氣氛和平，且因選舉因素，與會人員層級拉高，由蔡英文總統直接要求各部會列管各項議題。

中央社報導，副總統賴清德5月底出席一項校園座談拋出將停機的核能機組，在緊急時刻重啟，外界質疑民進黨2025非核家園目標出現鬆動。蔡英文表示，賴副總統當日被問及的是，假若台灣面臨「被封鎖」的極端情形，影響外部能源沒有辦法進來時的因應方式，因此賴副總統所陳述的，是針對一個極端的緊急狀態做的回應。

賴清德昨受訪時表示，「非核家園」理想沒有改變，未來也會持續加強推動綠能發展，至於極端緊急情況，也必須預先設想可能的解決方案，但仍需要與社會溝通對話，才有辦法做最好的決定。

聯合報報導，蔡英文表示，2021年公投後，核四便已定案，意即不會再出現重啟核四這個選項。既然核四廠不是未來選項，接下來必須面對後續因應方式，因此也希望在卸任之前，政府能有一個核四廠轉型的基本規畫，而這項規畫也會跟在地的居民共同討論。她也說，台灣再生能源的推動，逐步有了具體進展；去年一整年再生能源的發電量，也首度超過了核電。

府方轉述，針對環團提問「非核家園」政策方向是否還存在，蔡總統昨天表示，「非核家園政策還在，不必擔心」。

至於協和電廠更新改建案（四接）爭議，台灣蠻野心足生態協理事長陳憲政表示，蔡總統未對此直接表達看法，但經濟部回應將進行訴願，環保署則堅持平行審查機制，環評審查會繼續進行；陳說，對於訴願感到憂心，因為訴願機關就是行政院，「有球員兼裁判」之嫌。

陳憲政表示，環保署一再宣稱，基市府廢止2020原則同意函，不影響環評審查程序，但若同意函不是環評必要文件，為何台電要在2020年取得基市府同意，若基市府堅持不同意也不核發建照，就算環評審過也無法開發，何必浪費公帑召開環評會，呼籲行政院、環保署應符合法規及程序正義。

蔡英文 賴清德 緊急狀態

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