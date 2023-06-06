新聞評論／四接滅海滅港 非核家園逼綠進死角

協和電廠改建，要在外海填海造陸蓋第四天然氣接收站，挨批會毀掉7萬株珊瑚後一改再改，最新版本改蓋在基隆港港嘴，台電口中安全無虞的最佳方案，卻讓環團跳腳，航港界炸鍋。(本報資料照片)

台電要在基隆外海填海造地興建「第四天然氣接收站」（四接），引發地方與環團抗議，也造成航港不安。但蔡政府不僅粗暴沒收市民公投 權，又收繳地方自治權力，意圖橫柴入灶。基隆市長謝國樑最近宣布廢止內政部 長林右昌任基隆市長時的「原則同意開發」公文，要求台電重提申請，以求維護海域生態及基隆港安全。對此，台電將提訴願，環保署則將續審環評。基隆海洋保衛戰，進入另一個新階段。

四接案的拉鋸過程，反映了蔡政府如何從一個意識形態掛帥的錯誤能源政策，一步步走向犧牲環境生態、踐踏民主法治、阻礙經濟發展、漠視公安 及國安的險境。「非核家園」政策，不僅把蔡政府自己逼入死角，同時也把台灣逼進電力失衡與不繼的困境。台灣的環境、民主、經貿、公安和國安，一旦被迫陪葬，子孫將付出龐大代價！

由於蔡政府躁進非核，核一核二除役後，北台灣出現供電缺口。協和電廠是一座燃燒重油的發電機組，已汙染基隆近半世紀，原要提前除役，如今則為填補北台灣供電缺口，要改裝上場救援。台電規畫將協和電廠改為燃氣發電，並在電廠旁填海造地興建四接；但此舉可能破壞珊瑚礁生態，引起地方人士與環團抗議，發起護海公投。內政部卻稱四接不是地方自治事項，兩度沒收公投。

為紓解抗議壓力，台電改提四接東移400公尺方案，避開珊瑚礁區域，以減少開發阻力。但新方案卻因此更鄰近基隆港區，LNG船危險性高，對其他商船、郵輪的航行構成威脅，甚至可能帶來「滅港」危機。尤其，天然氣進口也可能在戰爭中受到封鎖，更增國安風險。亦即，四接開發案全面挑戰了環境永續、航運經貿、公共安全及國家安全的底線。

更可議的，是政府企圖掩蓋安全風險。新的東移方案把四接移到基隆港港嘴，經過操船與水工模擬試驗，證明對航運安全具有重大風險。台電卻避而不提，聲稱進港安全無虞；台灣港務公司雖對碰撞、停靠之風險極為緊張，卻只能噤聲，航港代表更擔心有滅港之虞。問題是，這些風險皆被黑箱作業密封，直到最近會議紀錄密件外流才揭露，原來台電說好的安全都是假訊息。事實上，蔡政府開放美國萊豬與日本核食，就是在縱容食安風險；蔡總統高喊抗中保台、賴清德暢談務實台獨，又何曾關注國安風險？

面對四接的滅海滅港威脅，前市長林右昌選擇背棄基隆民意與環境永續，新市長謝國樑則找到新的著力點，暫時奪回地方主導權。然而，護海護港之路，變數仍多。謝國樑固然廢止了林右昌發的原則同意開發函，台電則指違反信賴保護原則，將提訴願。事實上，蔡政府自己就是違反信賴保護原則的慣犯，更不時利用雙標搞政治鬥爭，從軍公教退休俸削減、沒收國民黨黨產、到農田水利會收歸國有，皆是如此。台中市長盧秀燕面對中火的排放，更吃足苦頭。

謝國樑雖然廢止台電在「水產動植物保育區」設置四接的許可，問題在，保育區設置與管理是由農委會核定，以陳吉仲的作風，未必不會越俎代庖護航台電。此外，環保署無視同意開發函已廢止，卻不要求台電重新申請，仍堅持要平行審查。它不護環境而護台電，也是可想而知。

非核未成，家園先毀。這場發電與環境、航運、經濟、公安的角力，證明民進黨非但沒有民主DNA，也沒有永續DNA。基隆市政府要做好應戰準備，人民則必須用選票幫民進黨作基因修補。