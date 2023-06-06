防疫險之亂 保費升、理賠縮水 衝擊民眾投保與保險公司

防疫險之亂引發許多後遺症，民眾投保費用上漲，理賠縮水。(記者侯永全／攝影)

台灣經歷「防疫 險」之亂，如今生活看似恢復，民眾的保險實則得了「長新冠」，出現中長期且難以痊癒的後遺症。

綜觀保經通路、業者心聲，防疫險之亂引發五大後遺症，包括：民眾多項日常生活相關險種保費 明顯變貴、理賠金額和項目縮水、保險公司必須增資重新調體質、國際再保對受理台灣再保業務出現疑慮、台灣監理機關與業者間互信關係緊張影響公益型保險推展，這些後遺症尚待逐一解決。

首先，許多民眾日常生活所需的保險，保費明顯變貴。第一線通路人員坦言，多數產險公司蒙受鉅額防疫險理賠損失，諸如健康險、傷害險，這些險種不只經營規模縮小、甚至有些停賣，都和防疫險理賠衝擊業者財務有關，多家受訪的產險經營高層雖不願直接將保費變貴、理賠縮水和防疫險直接連結，但承認防疫險後，業者對健康險經營有新的想法。

其中最大轉變，就是產險業者認為，過去的醫療險定義太寬鬆，導致產險業者在簡單的健康險不但沒賺、甚至虧損，連帶使大家疫後檢討其他醫療險與意外險的保費及理賠金額是否對稱。

台灣前五大保經公司如台名保經業務協理李培瑾、和泰保經主管謝玲蘭都不約而同，點名意外險保費調升幅度最大。意外險過去是保險配置中，相對保費低、需求高的產品，但產險公司如今的策略是縮小規模，不再列為主要銷售商品之一。

產險業界高層坦言，意外險、醫療險的經營規模正在轉變。例如意外險中，有些業者已不再提供5萬（台幣，下同，約1630美元） 、10萬元，只提供1萬、2萬元基本保額，甚至不賣實支實付傷害醫療保險 附約，只賣1年期意外事故導致的死亡險如死亡定額險。此外，在住院日額及天數理賠限制更嚴格。

謝玲蘭指出，實支實付傷害醫療門檻日益提高，許多公司在意外險保額100萬元以下，都不提供實支實付醫療保險金。許多保險公司甚至將「意外險實支實付」拿掉，演變成民眾若期待意外險能配備實支實付套餐，保費必須拉高到200萬至300萬元以上，才會有意外險給付。對民眾而言，以往每年保費只要3000多元、今年已漲到5000多元。

產險業者透露，疫情期間，旅平險在海外本就只剩「陽春型」，儘管步入後疫情時代，旅平險開始回歸，仍有業者因防疫險帶來的財務壓力限縮業務空間和保障範圍；例如多數新上架的海外突發疾病醫療保險，多數不賠法定傳染病。某幾家保險公司則即使恢復海外突發疾病險，卻不見得包括海外確診的醫療服務，使民眾投保效益受損。

國際再保公司對承保台灣業者保險的信任出現裂痕，德國漢諾威對金管會開放數位證明、快篩陽性、居家照護等融通理賠引發道德風險不滿，質疑有違當初合約，因此拖延國泰、富邦、兆豐、泰安等產險公司共331億元再保理賠逾半年。

300多億元可能攤不回來影響保險公司經營體質，業界人士指出，台灣與國際再保公司合作的再保險種眾多，但再保近期又調漲費率，讓公司營運更艱難。

以最大宗火險為例，近一年來國際再保調高費率，台灣火險費率上漲超過一倍、甚至三倍；業界憂心若國際再保再因質疑台灣政府政策公信力而拉高其他險種費率，無疑雪上加霜。