台大研究生劉家儀遭港警以煽動罪逮捕 校方回應了

台大研究生協會4日在台自由廣場高喊「立即釋放劉家儀、台大校方應表態」、「譴責港警濫捕、還我香港自由」等口號。（記者趙宥寧／攝影）

據港媒報導，台大城鄉所研究生劉家儀3日晚間6時4分，與友人一同在香港 維多利亞公園哀悼六四 ，遭香港警方帶走。台大研究生協會4日在台自由廣場高喊「立即釋放劉家儀、台大校方應表態」、「譴責港警濫捕、還我香港自由」等口號，譴責港警無理濫捕，並呼籲台大校方、台灣政府能對自由民主表態，捍衛任何人支持自由民主的價值。

台灣大學表示，劉家儀同學是就讀建築與城鄉研究所的香港僑生，自108學年度至今休學中。校方表示，六四事件是世人及各世代關心的重大歷史事件，永遠值得警惕。學校現正與相關單位積極聯繫中，希望主管機關與各界能給予劉同學支援及協助。

台大研究生協會會長許冠澤表示，台大研究生昨晚遭香港逮捕，2019年以後香港公民社會受打壓，國安法通過後，香港公民社會盪至谷底，儘管劉家儀只是和平拿紙條、花束，且是非群聚的活動，竟遭港警以煽動罪逮捕。他表示，劉家儀與友人二人手無寸鐵、沒有任何武器，預計6:04開始絕食，不久就遭到逮捕，這是和平紀念活動，在香港人人自由城市竟然遭逮捕。

許冠澤說，劉家儀過去在香港民主活動活躍，也參與中國六四天安門母親活動，今天是64第34周年，34周年前中國政府屠殺鎮壓，34年後同樣用惡劣方式將黑手深入香港。他說，劉家儀學士班在中興大學讀歷史，研究所則是就讀台大城鄉所，她在學時期經常觀察香港議題，台灣之於香港也是危險的地方，香港人沒有辦法講話，台灣人要講出來，因此也向台大校方訴求，作為自由的台大，應該要捍衛任何人支持自由民主的價值。

台大學生會長孫語謙表示，台大同學在香港和平哀悼六四，比起反送中關注度減弱很多，中國威權不是他們家的事，如果不站出來發聲，威權會擴散，如果不站出來訴求民主，人民依然會被抓走，我們應該要對抗。她表示，台大同學在香港被逮捕，校方應該站出來，提供資源，讓學生平安回來。

許冠澤表示，中國政府不知悔改把黑手伸進香港，台灣人應該要審視這樣的情形。先前有嘗試聯繫劉家儀，但目前沒有正式聯繫上。他表示，香港以煽動罪逮捕，會持續透過香港社群 來聯繫，台灣法律嫌疑犯遭捕，也會讓他有機會聯繫律師，希望台灣政府也能掌握同學的狀況，並與家屬保持聯繫。