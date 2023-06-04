黑白集／學倫案情治出手？要折彎高教脊梁

台大社科院長蘇宏達（圖）爆料，有人為國安局前局長陳明通指導的論文抄襲案威脅稱「局裡都看得到你的LINE」。（本報資料照片）

台大社科院院長蘇宏達爆料，有人為國安局前局長陳明通指導的論文抄襲案威脅稱「局裡都看得到你的LINE」。雖然對方隨即表示是玩笑話，而國安局也否認，但這種典型的情治威脅，似乎不把高教的脊梁折彎，不善罷甘休。

蘇宏達不是第一次遭到這種威脅。2018年他在臉書 質疑故宮文化政策，一年後卻被政府「查水表」，雖然最後法院以言論自由不罰，蘇宏達仍對這段恐怖經歷，慨嘆台灣人還有說話的自由嗎？

學者談故宮政策會被查水表，不難想像林智堅 、鄭文燦和陳明通學倫案所可能面臨的壓力。除了網路上被罵，還有人專程到台大警告「不要一意孤行」，甚至收到提醒稱「有大哥不高興」。政治的手伸入校園之深，令人駭異。

論文抄襲案是高教頭等大事，九合一選前全民矚目，台大對林智堅學倫案尚能即時說明結果，選後的鄭文燦學倫案卻悄然轉為被動證實。如今攸關陳明通能否安全下莊的校教評會，早有結果，卻稱有個資疑慮照例僅回覆檢舉人。面對質疑，蘇宏達強調沒有隱匿，但坦承壓力很大。

確實，依規定學倫案件評審過程、審查人等應予保密，但法規也要求教育部 應公布違反學倫的各類態樣，且重大學倫案經決議仍得對外說明。

面對涉及學術最核心價值的論文抄襲案，台大不能被老大哥嚇回象牙塔。（轉載自聯合報）