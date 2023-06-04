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法界指排黑條款侵權難排黑 學者也質疑未根絕問題

記者侯俐安／台北4日電
「排黑條款」終身不得參選爭議 資料來源／立法院 製表／侯俐安
「排黑條款」終身不得參選爭議 資料來源／立法院 製表／侯俐安

立法院上月26日三讀通過修正公職人員選舉罷免法，新增「排黑條款」，除了擴大「黑金槍毒」不得參選，輕罪、未定罪者也在「終身不得參選」之中，不符比例原則。法界人士認為，有侵犯基本人權之嫌，除違憲疑慮外，更無法真正達到排黑目的。

民進黨去年九合一選舉慘敗，黨內事後的檢討，「黑金」被列為敗選原因之一。不過，修法後，犯傷害致死、殺人畏罪、性騷性侵者、內線交易，可以選立委；但借人頭帳戶、持有大麻種子，卻被剝奪參政權，連里長都不能選。

東吳大學法律系教授胡博硯舉例，槍砲彈藥管制條例中，槍砲除肩射武器、衝鋒槍等，還包含空氣槍、獵槍、麻醉槍，過去曾有金酒員工在辦公室改造空氣槍，被依「製造槍械」被判五年以上有期徒刑，減刑仍要兩年半。當時法官提出釋憲案，最後該重罰宣告違憲。若製造衝鋒槍、空氣槍都被並列成為「終身不得參選」，有失比例原則。

洗錢防制法方面，立法院日前通過「洗錢防制法」修正案，新增「人頭帳戶罪」。換句話說，借人頭帳戶、詐團車手都將終身不得參選。胡博硯也質疑，這些人或許可惡，但會去參加詐團，很多人是因走投無路，並非自始是詐騙集團，「立法者難道不會想一想，應該先根絕問題嗎？」

胡博硯指出，以比例原則看，犯證交法、公司法，甚至民眾都厭惡的酒駕，不是更應該終身禁止參選？另外國民黨當初提案，將性侵納入，時力也提納入政治獻金法，最後被駁回，「若要檢討黑金，這不是更有機會嗎？」

時力立院黨團總召邱顯智指出，違反貪汙治罪條例、國安法，可同意限制終身不得參選，但「毒品犯罪防制條例」百百種，14條「意圖販賣並持有大麻種子」判2年以下有期徒刑，最後可能只有幾個月，卻是「終身不得參選」，恐有輕重失衡問題。

而涉犯國家機密保護法，由於沒有豁免條款，預備犯、未遂犯、過失犯都罰。換句話說，若公務員掉了一個機密公文，也終身不能選。

另外，排黑條款明定「判10年以上刑度尚未定讞者不得參選」，但依照刑法，判處10年以上有期徒刑，將褫奪公權10年；排黑條款上路後，和刑法產生衝突，纏訟時間恐怕都已超過10年，等於「還沒判決就終身不能選」。

法界並指出，現行釋憲制度分為制度違憲、裁判違憲，前者適合由機關提出，但此案立法院自己通過，立委恐難連署提出；裁判違憲則要等到一名「烈士」出現，參選被駁回後提出，或由法官提違憲聲請，但恐曠日廢時。

東吳大學法律系教授胡博硯說，此法目的是「黑道、黑金」不能從政，但最後擋了陳致中、林文瑞、陳福海、蘇震清，又擋了哪些「真正的黑道」？難怪被說「打假球」。

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