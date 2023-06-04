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基隆開往連江 台馬之星拋錨 389乘客漂流3小時

台灣新聞組／連江4日電
基隆開往連江縣的台馬之星3日凌晨故障，拖駁船前往救援。(圖：航港局提供)
基隆開往連江縣的台馬之星3日凌晨故障，拖駁船前往救援。(圖：航港局提供)

基隆前天深夜開往連江的「台馬之星」客輪電力系統故障，導致389名乘客在海上無動力漂流3小時，旅程延滯時間超過11小時。民進黨連江縣黨部主委李問說，台馬之星已不是第一次故障，這艘造價高達13億元（台幣，下同，約4200萬美元），使用不到8年，上月才保養出廠，卻不斷發生狀況，到底營運養護出了什麼問題？

台馬之星2日晚上10點30分搭載這批旅客自基隆啟航，預定開往馬祖東引、南竿再折返基隆，其中到南竿209人，東引180人。航港局海事中心昨晨4點32分經由智慧航安警報系統，發現船隻在距南竿28.7浬時異常降速，立即聯繫船方，發現船上供電系統異常，導致主機無法運轉失去動力，在海上漂流。

北部航務中心隨即成立應變小組，昨天上午9點與連江縣長王忠銘視訊會議，協調縣府緊急調派停泊北竿白沙港「東彥1號」拖船趕往救援，協調海巡署宜蘭艦在周邊戒護，並安排「南北之星」客輪在南竿福澳港待命，免費接駁前往東引旅客。

東彥1號上午10點3分抵達事故現場帶纜拖帶台馬之星，也準備飲水、八寶粥及紅包致贈乘客，傍晚4點5分終於入港靠泊，連江縣府發給每人600元慰問紅包及餐點，並督促船方妥善安置。

交通部航港局表示，台馬之星之前都是在岸邊的小問題，從沒發生過類似故障狀況，已要求世洋機械公司安排電機師攜帶備料零件，搭機前往馬祖檢修，為確保航行安全，要求協力廠商依法申請臨時檢查，該船未經檢查合格前不得航行。

李問說，2015年8月啟航的台馬之星，2016年就因故障頻傳被監察院督促改善，今年5月9日台馬之星才維修保養，至今也才1個多月，卻不斷發生事故。

粉專「東引・玩」小編貼文指出，事發時他正在船上，台馬之星4點多在南竿至莒光間外海失去動力，經船上機組人員搶修後仍然無法恢復，7點10分海巡船艦到場戒護，拖船10點多抵達，10點30分完成帶纜。

有乘客說，在海上漂流真的很恐怖，海象也不算很好，很擔心天候生變出狀況，本來6點前就該到東引，很多人在船拋錨後怕得不敢睡，深怕臨時出狀況難應變。

民進黨

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