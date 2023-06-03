同酬不同工 消磨熱情 校長寧願往小校跑

中小學近年出現大型學校校長往中小型學校移動的現象，主因是大校師生多，壓力也大。示意圖，非新聞當事人。(記者鄭惠仁／攝影)

教育界近來吹起大校校長往小校移動的風潮，有的轉到中小型學校當校長，有的回歸當教師，不再插手行政事務。教育界人士感歎，這些校長之所以寧願「做小」，主要問題出在「同酬不同工」，消磨了校長的熱情，也凸顯背後許多校園的制度化問題。

「我看是回不去了」台南有校長說，大校人多、會議多，加上要限時處理完畢，校長疲於奔命、壓力山大。有位從上千名學生大校調到百人小校的校長感受很深，指在大校服務時，壓力大到身體亮紅燈，到小校後工作一樣，但人少，一切可掌控，少了隨時擔心有事發生的無形壓力。

大校校長為何待不住？有雲林縣校長指出，校內老師人數多，自主性高、意見多，還有派系問題，學務溝通是一大難題；再者，學生人數多也增添管教難度，衍生更多師生問題。且學校大、社區居民多，想干預校內事務的人也就多了，音樂太大聲會有人投訴、樹長太高不行、校狗亂跑不行，這些都要校長處理。

民代介入也是一大壓力，家長動不動就找民意代表「為民喉舌」，從孩子間的爭吵、親師間的認知差距等問題，都找民代來，每天光是處理這些事情就一個頭兩個大。

台南市去年有大校校長調偏遠小校，留下的職缺很難找到合適人選，學校教師、校長協會都出來拜託，最後教育局 長出面才說動人來接，「可能三顧茅廬還不夠，得要三拜託、四敦請」。今年南市有八所國中小校長要退休 ，四所是大校，學校都提早尋覓人選，且三緘其口鎖定的對象，就怕曝光後被他校搶走。雲林也出現中小型國中小校長出缺，出現十幾人搶一個缺的少見現象。

「忙於辦案，無暇辦學」已成教育界流行語，也道出校長事情多的無奈。有校長說，小校老師少，專案計畫的執行較易取得共識，反觀大校人多口雜，阻礙也較多，多年來存在的「行政逃亡」現象仍持續存在。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸說，要鼓勵校長到大校承擔重責，需要更多來自教育局的支持，同時也更應加強校長的領導力，讓校長更有權，帶領團隊專業成長。