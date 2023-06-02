我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

疫情3年來 器官捐贈意願跌6成 逾萬人苦等移植

記者李青縈／台北2日電
逾萬人苦等器官移植。(本報資料照片)
逾萬人苦等器官移植。(本報資料照片)

亞東醫院完成台灣首例活體小腸移植手術，但依器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，今年尚在等待腎臟、肝臟等器官移植病人仍有1萬多人，其中429人已接受移植。若就等候移植器官來看，等候腎臟人數最多，多達8000多人，其次為眼角膜、肝臟、心臟、肺臟、胰臟、小腸，然而新冠疫情3年多來也影響了器官捐贈。

根據器官中心統計，器官捐贈簽署意願書於2019年有4萬3510件，新冠疫情爆發後，2020年降至3萬2496件、2021年為2萬2793件，去年僅剩1萬7145件、約為2019年的4成。

林口長庚醫院副院長李威震說，疫情爆發後，關於新冠病毒會對器官造成哪些影響，大家不清楚，讓器捐數量下降；再者，醫院有家屬陪探病的管制措施，也讓器捐勸募變得困難。

李威震指出，其實輕症確診者康復後，還是可以捐贈器官，但捐贈肺臟前，需針對下呼吸道進行ＰＣＲ檢測，確認沒有病毒時，才可進行移植。去年已有曾確診新冠肺炎的大愛捐贈者，捐出心臟、腎臟、肝臟等，器官功能都未受影響。

李威震表示，目前等待腎臟移植的病人最多，如果腎功能不佳還可洗腎治療，但仍要讓病人了解，腎臟移植還是比洗腎好。可是心臟、肝臟、肺臟、胰臟等器官如果功能不佳時，則可能會危及生命。

台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋說，現在高達9萬人需要洗腎，須正視此問題，而推動活體腎臟移植需要完整風險評估及家人支持，應持續推動。

李伯璋表示，疫情期間很多手術不方便進行，現在疫情穩定希望器官捐贈、移植數量漸提升。

疫情 手術 檢測

上一則

國旅變貴 估暑假再漲一波 出國者眾 業者不敢漲太凶

下一則

疑點重重…5億男墜樓後 配偶「變裝」下樓、旁觀遺體

延伸閱讀

吃腰子補腎？沒壯陽反傷腎

吃腰子補腎？沒壯陽反傷腎
年齡漸長 七方法助你保護肝臟

年齡漸長 七方法助你保護肝臟
日喝二杯西瓜汁 糖尿病患喝到要洗腎

日喝二杯西瓜汁 糖尿病患喝到要洗腎
心臟、腎臟是命運共同體？醫：互扯後腿 惜命勿停藥

心臟、腎臟是命運共同體？醫：互扯後腿 惜命勿停藥

熱門新聞

台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
吳女被依拘禁致人於死罪起訴，案件將由高雄地院進行國民參審。記者張議晨／攝影

做生意找錯錢被姊關窗台反省 台女從8樓摔下慘死

2023-05-25 15:35

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行