疫情3年來 器官捐贈意願跌6成 逾萬人苦等移植

逾萬人苦等器官移植。(本報資料照片)

亞東醫院完成台灣首例活體小腸移植手術 ，但依器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，今年尚在等待腎臟、肝臟等器官移植病人仍有1萬多人，其中429人已接受移植。若就等候移植器官來看，等候腎臟人數最多，多達8000多人，其次為眼角膜、肝臟、心臟、肺臟、胰臟、小腸，然而新冠疫情 3年多來也影響了器官捐贈。

根據器官中心統計，器官捐贈簽署意願書於2019年有4萬3510件，新冠疫情爆發後，2020年降至3萬2496件、2021年為2萬2793件，去年僅剩1萬7145件、約為2019年的4成。

林口長庚醫院副院長李威震說，疫情爆發後，關於新冠病毒會對器官造成哪些影響，大家不清楚，讓器捐數量下降；再者，醫院有家屬陪探病的管制措施，也讓器捐勸募變得困難。

李威震指出，其實輕症確診者康復後，還是可以捐贈器官，但捐贈肺臟前，需針對下呼吸道進行ＰＣＲ檢測 ，確認沒有病毒時，才可進行移植。去年已有曾確診新冠肺炎的大愛捐贈者，捐出心臟、腎臟、肝臟等，器官功能都未受影響。

李威震表示，目前等待腎臟移植的病人最多，如果腎功能不佳還可洗腎治療，但仍要讓病人了解，腎臟移植還是比洗腎好。可是心臟、肝臟、肺臟、胰臟等器官如果功能不佳時，則可能會危及生命。

台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋說，現在高達9萬人需要洗腎，須正視此問題，而推動活體腎臟移植需要完整風險評估及家人支持，應持續推動。

李伯璋表示，疫情期間很多手術不方便進行，現在疫情穩定希望器官捐贈、移植數量漸提升。