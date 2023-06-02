國旅變貴 估暑假再漲一波 出國者眾 業者不敢漲太凶

國旅暑假又要變貴。(本報資料照片)

疫情解封帶動旅宿業回溫，今年第1季觀光旅館 及旅館業住客人次約1600萬人次，較去年同期成長2成5，但伴隨住房率提升，平均房價 也持續上漲，其中觀光旅館平均房價高達4775元，一般旅館2766元，不僅較去年同期高，也比去年一整年平均高，暑假國旅旺季將屆，業者預估還會有一波調漲。

全台共有117家觀光旅館、3325家一般旅館，根據觀光局統計，今年首季觀光旅館業平均房價，較去年同期增加543元，一般旅館較去年同期增加170元。

若以各縣市來看，觀光旅館以南投縣16435元居冠，其次為花蓮縣8303元、嘉義縣8104元；旅館業則同樣是以南投縣3832元居冠，其次為宜蘭縣3727元、屏東縣3353元。

觀光局表示，原物料價格上漲、基本工資調升等因素，導致房價上揚。至於南投縣主因是涵碧樓、雲品溫泉酒店等兩家以高端客群為主要市場的觀光旅館，加上熱門景區周邊的卅家旅館均高於平均房價，連帶拉抬整體價格。

觀光局指出，今年第1季觀光旅館業平均住用率較去年同期成長15%、旅館業成長6.05％，其中國際住客人次也較去年同期增加。

隨著暑假旺季將屆，不少業者研議依照往年調整住宿價格。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，花蓮縣屬度假型城市，暑假住宿勢必會調漲，但考量疫情解封後，民眾多會選擇出國遊玩，業者普遍擔心訂房狀況不如以往，調漲幅度保守，預估約漲3成。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，以目前台灣市場來看，還看不到房價下修或趨緩的跡象，不過若漲幅波動過大，可能會影響觀光意願。