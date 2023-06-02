南韓直飛花蓮「復航有望」 易斯達航空：對航線有信心

南韓易斯達航空台北分公司支店長王君本（左三）、亞洲航空公司經理張心威（左二）到花蓮機場評估復航的可能性，縣府觀光處長張志翔（左四）等人陪同。（圖：花蓮縣政府提供）

疫情解封，花蓮縣府與南韓 易斯達航空（Eastar Jet）研議重啟花蓮、南韓直飛航線 ，考察機務設施，評估設立維修廠站的可能性，縣府盼盡快復航直飛。

韓籍易斯達航空於2019年10月開設花蓮至仁川直航包機航線，同年11月再增釜山直飛花蓮航線，隔年2020年因受疫情影響停飛。在包機對飛期間，共有138趟次由花蓮往返仁川、釜山，每班機載量189人，約1萬3000人次入出境。

觀光處長張志翔指出，花蓮與南韓在疫情前定期包機直航，平均每班次載運量可達7成，隨國境解封及配合交通部政策，易斯達航空研議重啟直飛航線，縣府有意邀南韓當地旅行業者訪花踩線，提前規畫適合韓客的旅遊景點。

易斯達航空台北分公司支店長王君本表示，花蓮與南韓航權至2030年，南韓總公司對花蓮航線有信心，疫後復飛航務細節有待檢視，未來公司逐步恢復機隊服務能量後，將考量加速復航定期包機。

花蓮航空站主任林國勇說，為促進花蓮機場 使用率，航站釋出多項設站優惠及減免國際航班降落費等，盼吸引航空公司到花蓮機場起降及設立維修站點，帶入更多國際航班。

暑假期間，花蓮縣府也將與旅行社業者合作，推出「花蓮—泰國曼谷（廊曼機場）」包機，分別於7月6日及7月28日上午8點10分從花蓮航空站起飛，由泰國獅子航空（Thai Lion Air）以波音B737-800執飛，可載183名旅客，展開5天4夜旅遊。縣長徐榛蔚表示，4月底花蓮機場也迎來「越南峴港—花蓮」對飛包機，將持續與花蓮航空站合作，爭取更多包機航線。