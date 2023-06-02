我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

南韓直飛花蓮「復航有望」 易斯達航空：對航線有信心

記者王思慧／花蓮2日電
南韓易斯達航空台北分公司支店長王君本（左三）、亞洲航空公司經理張心威（左二）到花蓮機場評估復航的可能性，縣府觀光處長張志翔（左四）等人陪同。（圖：花蓮縣政府提供）
南韓易斯達航空台北分公司支店長王君本（左三）、亞洲航空公司經理張心威（左二）到花蓮機場評估復航的可能性，縣府觀光處長張志翔（左四）等人陪同。（圖：花蓮縣政府提供）

疫情解封，花蓮縣府與南韓易斯達航空（Eastar Jet）研議重啟花蓮、南韓直飛航線，考察機務設施，評估設立維修廠站的可能性，縣府盼盡快復航直飛。

韓籍易斯達航空於2019年10月開設花蓮至仁川直航包機航線，同年11月再增釜山直飛花蓮航線，隔年2020年因受疫情影響停飛。在包機對飛期間，共有138趟次由花蓮往返仁川、釜山，每班機載量189人，約1萬3000人次入出境。

觀光處長張志翔指出，花蓮與南韓在疫情前定期包機直航，平均每班次載運量可達7成，隨國境解封及配合交通部政策，易斯達航空研議重啟直飛航線，縣府有意邀南韓當地旅行業者訪花踩線，提前規畫適合韓客的旅遊景點。

易斯達航空台北分公司支店長王君本表示，花蓮與南韓航權至2030年，南韓總公司對花蓮航線有信心，疫後復飛航務細節有待檢視，未來公司逐步恢復機隊服務能量後，將考量加速復航定期包機。

花蓮航空站主任林國勇說，為促進花蓮機場使用率，航站釋出多項設站優惠及減免國際航班降落費等，盼吸引航空公司到花蓮機場起降及設立維修站點，帶入更多國際航班。

暑假期間，花蓮縣府也將與旅行社業者合作，推出「花蓮—泰國曼谷（廊曼機場）」包機，分別於7月6日及7月28日上午8點10分從花蓮航空站起飛，由泰國獅子航空（Thai Lion Air）以波音B737-800執飛，可載183名旅客，展開5天4夜旅遊。縣長徐榛蔚表示，4月底花蓮機場也迎來「越南峴港—花蓮」對飛包機，將持續與花蓮航空站合作，爭取更多包機航線。

南韓 航線 機場

上一則

疑點重重…5億男墜樓後 配偶「變裝」下樓、旁觀遺體

下一則

北市第三副市長 議員籲找郭台銘 蔣萬安回應了

延伸閱讀

南韓電池廠押注印尼卻涉及中資 能否符合美補助還很難說

南韓電池廠押注印尼卻涉及中資 能否符合美補助還很難說
偵察衛星7分鐘墜海 北韓被猜這時間點再發射

偵察衛星7分鐘墜海 北韓被猜這時間點再發射
北韓發射衛星失敗 金與正矢言加強軍事偵察能力

北韓發射衛星失敗 金與正矢言加強軍事偵察能力
陽帆女兒ANGIE造型多元 被讚不輸南韓藝人

陽帆女兒ANGIE造型多元 被讚不輸南韓藝人

熱門新聞

台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
吳女被依拘禁致人於死罪起訴，案件將由高雄地院進行國民參審。記者張議晨／攝影

做生意找錯錢被姊關窗台反省 台女從8樓摔下慘死

2023-05-25 15:35

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行