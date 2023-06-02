四接改建爭議不斷 基市喊停環評 環署堅持續審

時代力量立委陳椒華（中）1日與民間團體舉行記者會，指四接「3.0東移方案」應重做環評，續審恐有違「環評法」之虞。（記者林澔一／攝影）

協和電廠四接改建爭議不斷，基隆市長謝國樑前天宣布廢止2020年四接2.0版同意函，要求台電依3.0東移方案重提申請。基隆市產發處長林鼎超表示，過去台電拿2.0方案同意函召開環評，如今廢止，環評資料不齊，台電應重新申請，且應暫停環評審查。不過環保署仍堅持平行審查，認為續開環評程序未違法。

時代力量立委陳椒華昨召開「基隆協和電廠改建案範疇界定爭議協調會」。陳椒華表示，但當時基隆市府同意的內容為四接2.0方案，而新的3.0東移方案，填海位置完全不同；她主張在基隆市政府完成審查前，反對台電於基隆市管轄的水產動植物繁殖保育區進行填海造地工程。

林鼎超表示，要求台電應依3.0方案重新申請，考量台電可能最後另擇他路，因此未規定資料補正期限。他說，基市府不會沒評估就拒絕開發，重點是要送資料給市府評估，而不是想強渡關山過環評。

林鼎超指出，市府想法與立委、環團相同，認為應待一切程序完備後再來召會議會比較好，「台電先前可召開環評就是拿2020年市府給的原則同意函，如今市府已駁回，既然沒有原則同意函，怎還能開環評？」

對於基市府要求暫停環評，環保署綜計處科長陳彥男表示，基市府轄管的水產動植物保育區是以漁業法規定，因此台電需依漁業法向基市府提出申請，但環評是依環評法程序辦理，兩者是平行程序，環保署不用等基市府同意後再審查，不然每個案子的審查都會互相等待。

針對基隆市府廢止台電在外木山水產動植物繁殖保育區的四接開發許可，國民黨 總統參選人、新北市長侯友宜 說，民進黨 面對缺電亂了方寸、毫無章法，「你做不到，換我來做」。