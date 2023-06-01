我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

台南光電再傳弊案 行政院前顧問400萬交保

記者邵心杰／台南1日電
力暘能源5月31日在臉書貼出總裁古盛煇慶生照及聲明，強調古盛煇配合檢調釐清事件後已返回工作崗位，公司絕無不法。(取材自臉書)
力暘能源5月31日在臉書貼出總裁古盛煇慶生照及聲明，強調古盛煇配合檢調釐清事件後已返回工作崗位，公司絕無不法。(取材自臉書)

台南再傳光電弊案。行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，民進黨前中執委郭再欽甚至曾協助協調市府申照作業；台南檢調搜索傳喚古盛煇到案，昨天訊後依詐欺等罪嫌台幣400萬元(約13萬459美元)交保。

據了解，力暘能源涉嫌為了在短時間內取得廣大面積土地種電，成立20家子公司，透過人頭大舉收購土地，疑帳目不清、金流往來可疑，因而被檢方盯上。檢方去年接獲情資調查，今年3月搜索台南市經發局、4月搜索民間公證人，除涉嫌貪汙的台南市經發局前局長陳凱凌疑似捲入，台南學甲88槍槍擊案關係人、議長賄選案被告郭再欽也以證人身分到案說明，全案恐有擴大發展趨勢。

據指出，力暘能源圈地買地後申建光電場，賣電給台電，依其發電規模享有減稅、專案辦公室獎勵補助，利潤收益獲利可觀，懷疑古盛煇等相關人員涉違反商業會計法、稅捐稽徵法、區域計畫法及詐欺等罪嫌，因此傳喚到案說明。

力暘能源昨天傍晚聲明，總裁古盛煇、董事長黃志文配合檢調釐清事件後已返回工作崗位，公司所有作業均依政府相關規定辦理，絕無不法情事，此事件對公司財務、業務或營運狀況並無任何重大不利的變化。

昨天適逢古盛煇生日，公司臉書貼出慶生照及聲明稿。古盛煇許下願望，希望檢調盡快查明案情；公司將更謹慎審視工作程序，持續秉持一貫嚴謹的工作原則及自我要求，以回應社會期待。

詐欺 臉書 民進黨

上一則

台大經濟系爆歧視政見 惹議候選人僅獲三票落選

下一則

冷眼集／蠻幹與反彈 源自錯誤能源政策

延伸閱讀

幫im.B主嫌低價賣房脫產？政院前顧問陳振坤遭拘提

幫im.B主嫌低價賣房脫產？政院前顧問陳振坤遭拘提
遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3
侯友宜南下打黑金 批光電弊案賴清德都沒說話

侯友宜南下打黑金 批光電弊案賴清德都沒說話
「大陸地區人民為中華民國人民」 台政院：即起不適用

「大陸地區人民為中華民國人民」 台政院：即起不適用

熱門新聞

台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
吳女被依拘禁致人於死罪起訴，案件將由高雄地院進行國民參審。記者張議晨／攝影

做生意找錯錢被姊關窗台反省 台女從8樓摔下慘死

2023-05-25 15:35

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行