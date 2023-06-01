台南光電再傳弊案 行政院前顧問400萬交保

力暘能源5月31日在臉書貼出總裁古盛煇慶生照及聲明，強調古盛煇配合檢調釐清事件後已返回工作崗位，公司絕無不法。(取材自臉書)

台南再傳光電弊案。行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，民進黨 前中執委郭再欽甚至曾協助協調市府申照作業；台南檢調搜索傳喚古盛煇到案，昨天訊後依詐欺 等罪嫌台幣400萬元(約13萬459美元)交保。

據了解，力暘能源涉嫌為了在短時間內取得廣大面積土地種電，成立20家子公司，透過人頭大舉收購土地，疑帳目不清、金流往來可疑，因而被檢方盯上。檢方去年接獲情資調查，今年3月搜索台南市經發局、4月搜索民間公證人，除涉嫌貪汙的台南市經發局前局長陳凱凌疑似捲入，台南學甲88槍槍擊案關係人、議長賄選案被告郭再欽也以證人身分到案說明，全案恐有擴大發展趨勢。

據指出，力暘能源圈地買地後申建光電場，賣電給台電，依其發電規模享有減稅、專案辦公室獎勵補助，利潤收益獲利可觀，懷疑古盛煇等相關人員涉違反商業會計法、稅捐稽徵法、區域計畫法及詐欺等罪嫌，因此傳喚到案說明。

力暘能源昨天傍晚聲明，總裁古盛煇、董事長黃志文配合檢調釐清事件後已返回工作崗位，公司所有作業均依政府相關規定辦理，絕無不法情事，此事件對公司財務、業務或營運狀況並無任何重大不利的變化。

昨天適逢古盛煇生日，公司臉書 貼出慶生照及聲明稿。古盛煇許下願望，希望檢調盡快查明案情；公司將更謹慎審視工作程序，持續秉持一貫嚴謹的工作原則及自我要求，以回應社會期待。