高人指點?四接外木山開發 基隆市長廢止

謝國樑廢四接2.0版同意函 製表／游明煌、胡瑞玲、林海

台電計畫在基隆外木山水產動植物保育區填海造地開發第四天然氣 接收站（四接），基隆市政府2020年發函台電原則同意開發。基隆市長謝國樑昨天宣布，經檢視台電3.0版東移方案填海造地範圍，與市府2020年受理所申請2.0版方案已完全不同，廢止內政部 長林右昌任基隆市長時原則同意開發公文，要求台電應依「3.0版東移方案」重提申請。

協和電廠是台灣唯一燃重油發電機組，設備老舊、汙染嚴重，原本規畫除役，但因北台灣核電廠陸續除役，台電將協和改建燃氣機組，填補北台灣用電缺口。台電原要在協和電廠正外海填海造地興建四接，由於該海域蘊藏豐富珊瑚生態，引發環團及在地人士抗議。台電去年7月環評會議提出四接東移400公尺方案，避開珊瑚生態，但也因此鄰近人口稠密的基隆港區，導致航運及公共安全拉警報。

謝國樑表示，因東移方案仍屬市府所轄水產動植物保育區（一級海岸保護區），請台電應以東移方案相關設施及新填海造地範圍備齊申請資料後，依規定提送市府申辦保育區相關審查事項。謝國樑建議，台電應提出能讓「環境永續」及「不要填海造陸」的替代方案，轉型為其他替代型能源。

對於基隆市政府此舉是否會影響正在進行的四接環評程序？環保署綜計處坦言，就算協和電廠環評大會通過，也不代表四接可以即刻開發，仍要向地方主管機關申請建照等，若基隆市政府堅決駁回，四接也無法馬上開發，否則恐違法。台電表示，依法行政應該是各級政府的唯一原則，將透過適當的管道進行救濟，保障基隆市民用電權益。

協和電廠改建，預計將天然氣接收站蓋在基隆港港嘴，讓航港界炸鍋。台灣港務公司長期對此議題噤聲，2月間舉行的第3方驗證會議紀錄更被列為密件、未對外公開。但近日會議紀錄流出，透露港公司對四接非常憂慮，認為操航模式存在非常大的風險，狠狠打臉台電說已找出安全進港的說法。

從內政部、中選會聯手「沒收」四接公投 連署後，基隆市長謝國樑一路挨打，最後在四接開發位置東移找到切入點，廢止前朝公文，重新掌握主導權，外界好奇是否有「高人指點」？謝國樑不否認有專業人士建言，但最重要是要回歸專業考量，站在民意這端率先表態，也呼籲各黨總統參選人要對四接表態。

謝國樑選前就簽環團發起的反四接填海造陸連署，雖然地方四接公投連署成功，但他一上任就被內政部長林右昌及中選會主委李進勇接力打了好幾記悶棍，以「不屬於地方自治為由」沒收公投案，巧的是，林右昌與李進勇過去都曾擔任基隆市長，卻聯手封殺了基隆市首個地方公投。

原本屈居下風的基隆市政府，外界以為「沒戲唱」了，沒想到，謝國樑找到新的戰場，重新聚焦在地方政府的權限上。謝國樑從四接開發位置東移找到阻擋四接案的破口，廢止前朝同意開發公文。雖此舉不影響環評，但就算四接通過環評大會也無法立即開發，謝更重新掌握主導權。

謝國樑從源頭拆彈，站穩地方自治權限，被外界視為一記高招。外界好奇謝國樑怎麼想出這招的？謝國樑說，這是綜合各方給他的建議做出的決定，有法務、專業人士等的建議，「中央已經要強渡關山了，地方不能被壓著頭打」，中央想要把反對四接填海造陸導向只有環團在吵，他要站出來表達市府態度，要和環團並肩作戰。