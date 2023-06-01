民進黨前女黨工遭性騒 控「主管問我為何不跳車」

一名民進黨前黨工指控遇到性騷擾情事，時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻沒給予適當的協助，民進黨對此道歉。(本報資料照片)

昨深夜有民進黨 前女性黨工在臉書指控，自己遭遇了性騷擾 事件，但時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻沒給予適當的協助。民進黨發出聲明表示，關於前婦女部同仁，於去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。

該名女性前黨工表示，事件是發生在一個自己主責的專案，攝影團隊回程的路上，導演 趁著大家上廂型車，昏暗欲睡長途之際，對她性騷擾。導演將頭靠上她的肩，讓她靠著睡，當時自己嚇傻了，不知道該如何判斷當下的狀況，導演覺得她疲倦，出於關心嗎？自己竟下意識的，恐懼到將此合理化來安慰自己鎮定下來，「不是的，應該是我的錯覺」。

女性前黨工指出，爾後，在一個顛簸中自己藉故起身，尷尬地看著導演，他寒暄道，手又撫摸上自己後頸，在下巴肩頭與胸上游移、愛撫與按摩。後來自己低頭看手機試圖盡可能保持距離，但仍感受到導演熾熱的視線。女性前黨工說，在逃無可逃之際，自己躲起來了，一進廁所立刻反鎖門，跪在邊上止不住乾嘔，還怕導演發現有什麼不對勁，拚命忍住不可發出異音。女性前黨工表示，直到上捷運回家的路上，所有緊繃神經才慢慢鬆懈，於是顫抖地打給同事求救，並決定上報主管、當時的婦女部主任許嘉恬。

女性前黨工指出，許嘉恬不僅第一時間總在不是重點的地方，放大自己被性騷擾的細節要求做回憶陳述，還在聽完後，冷冷地反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」

女性前黨工說，自己好像不該感受難過、不該生氣、不該大驚小怪，因為它就是工作，所有被否定的情緒嘎然而止；儘管最後許補上說，黨內也能走程序，但也就草草收尾，也未立即讓自己停止負責此專案，於是只能失望地離開了會議室。

女性前黨工表示，第二次再與主管面談，由於情緒還在高度恐慌，同事陪同前往咖啡廳。許嘉恬試圖營造輕鬆的氛圍說，「有時候我忘了妳還太年輕，看到妳的工作幹勁總會想到我年輕的時候」，接著問及這次經驗，說了最為錯愕的一句話，「那你當下為什麼……不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」女性前黨工指出，當時真好想離開。

女性前黨工指出，真心不希望再出現和自己一樣的受害者，所以想著至少要告知媒創主任。許嘉恬後來卻告知，只要程序一啟動，或是告知媒創主任一人也好，大家都會知道她被性騷擾，名譽可能會造成受損，要考量到這些後果，以及有沒有辦法承受。

女性前黨工說，有關這件事一通主管的關切電話皆未收到，同事卻收到了一堆電話關切，被主任問有沒有和同事散布謠言，就連可能需要的社工聯繫資訊，也都是傳給同事，讓同事轉傳給自己。選舉結束離開後，某次才得知，連那時的身心就診都可以由黨部支付，但這些資訊當時卻完全沒有得到。

女性前黨工直言，這樣的人如今是黨中央的副秘書長，當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為自己的翁文方（台劇人選之人中角色），「那我就要成為我自己的翁文方」。

許嘉恬現為民進黨副秘書長。此事引起民進黨中央重視，民進黨昨晚發出聲明表示，關於該黨前婦女部同仁，於去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。

聲明表示，對於時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，該黨深感遺憾；中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

民進黨表示，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於昨天與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。