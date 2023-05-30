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國造潛艦9月觸水不下水 台船強調：非「政治下水」

記者洪哲政／台北即時報導

國造潛艦原型艦（IDS）預計9月舉行命名及下水儀式，台船董事長鄭文隆表示，儀式是讓原型艦「簡單接觸水」，不會直接放到水裡，機密裝備也必須掩蓋保密。他說，9月下水並非「政治下水」，屆時會由女性來命名。

鄭文隆首度盤點潛艦儎台裝備，原先計畫228項裝備中，有162項向國外採購、66項國內自製，現在國內自製品項提升到151項。

他表示，IDS壓力殼二、三、四、五船段已接合完成，剩下首、尾及帆罩的封殼工作，皆由台船執行。封殼前，所有放進去的裝備必須完成廠方測試（FAT）後，才能進行封殼電銲作業；這項作業正由台船人員三班24小時進行。

電銲完成後，依序進行超音波測試（UT）、磁性檢驗（MT）與放射性檢驗（RT），預計9月完成。下水儀式後，展開為期一年到一年半的模港測試（HAT）與出海海測（SAT）。

鄭文隆表示，參與潛艦國造原型艦人員包括國防部七人、海軍司令部五人、海發中心31人、海軍二五六戰隊47人、中科院39人、台船861人，共計990人，近千名成員六年多的投入是成就這項一開始被認為是不可能任務的群體英雄。

鄭文隆表示，海昌團隊工作目標是9月完成封殼，舉行命名暨下水典禮；站在台船立場，希望多來辛苦培養出來的IDS設計、建造人才，能在國家政策支持下繼續效力，生產設備不要閒置，加速再次利用。

國防部 SAT

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