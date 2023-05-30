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一人失能全家破產「零家庭照顧者」危機來臨

記者邱宜君、陳雨鑫／台北30日電
家庭成員愈來愈少 愈來愈老 製表／元氣中心
家庭成員愈來愈少 愈來愈老 製表／元氣中心

內政部公布最新家戶結構統計報告，單人戶比率最高，已達35.4%，其次為兩人戶（21%），兩者合計已超過5成。家庭照顧者關懷總會表示，台灣即將進入「零家庭照顧者」時代，但長照政策跟不上人口老化速度，個人已經無法承擔照顧責任。

「零家庭照顧者」是指家庭成員愈來愈少，且愈來愈老，如果有人生病、失能，找不到親友幫忙打理生活起居。如果至住宿機構，每月費用台幣3萬元(約980美元)起跳，並非一般家庭所能負擔。

家總政策委員會召集人、北護長期照護系教授陳正芬表示，在沒有健保的年代，台灣常上演著「一人生病，全家破產」慘況，現在長照則重演同樣淒苦情景，「一人失能，全家破產」。

內政部另一項統計顯示，2021年台人平均壽命為80.86歲，而衛福部公布當年零歲健康餘命為73.3歲，這代表失能、臥病、被慢性病纏身的年數「不健康餘命」長達7.56年。對於家人及照顧者來說，身心俱疲、壓力沉重。

「家庭結構快速變遷」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，單人戶3成5、雙人戶占兩成，合計超過半數人口，當中不乏65歲以上老老同住，這代表「零家庭照顧者」時代即將到來；在長照需求人口中，四成使用居服、日照等長照2.0服務，以輕中度失能者為主，處於「不健康餘命」階段的中重度失能者，理應至養護機構，但不少家庭負擔不起費用，只能自己來，這正是大多數照顧悲劇的起因。

陳景寧指出，衛福部號稱長照涵蓋率達7成，但這數據卻有「吃民眾豆腐」之嫌，例如，1成長照需求人口住在安養機構，大台北地區每月至少台幣4、5萬元，現在政府每月只補助台幣5000元，未來提高到1萬元，而這些均被算進長照服務涵蓋率。

陳正芬說，德、日、韓等國早在老年人口1成時開辦長照保險，平均投入GDP的1.7%費用，後年台灣老年人就要達兩成，但長照2.0預算連GDP1%都不到。政府應盡速檢討服務缺口，針對人民需哪些服務，討論怎麼收錢。

淡江大學會計系教授、台灣健康經濟學會副秘書長韓幸紋建議，政府應開辦長照保險，比照健保，採社會保險制度，且強制民眾投保，保費由多方共同負擔，提供每個人最基本長照服務。

台灣將進入「零家庭照顧者」時代，家庭成員愈來愈少，且愈來愈老，一旦生病、失能，恐...
台灣將進入「零家庭照顧者」時代，家庭成員愈來愈少，且愈來愈老，一旦生病、失能，恐無家人親友照顧，但長照政策卻跟不上人口老化速度。示意圖，非新聞當事人。(記者曾原信／攝影)

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