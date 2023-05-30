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台灣人平均壽命80.8歲 不健康餘命縮短至7.5年

記者陳雨鑫／台北30日電
國人不健康餘命縮短 製表／元氣中心
國人不健康餘命縮短 製表／元氣中心

最新統計顯示，2021年台灣人「不健康餘命」為7.56年，這是自2013年進入「8」字頭的8.24年，相隔近10年後，首次恢復到「7」字頭。對此，衛福部分析與防疫有成有關，住院人數、肺炎死亡人數大幅下降，讓台人健康年歲增加。但專家並不同意，疫情引起「超額死亡」才是不健康餘命縮短的主因。

不健康餘命意指失能、臥病、被慢性病纏身的年數，計算方式為「平均餘命」減「零歲健康餘命」，不健康餘命年歲愈長，代表國家社會付出的醫療及照顧成本愈高。2021年台人平均壽命為80.86歲，當年健康餘命為73.3歲，顯示「不健康餘命」年歲為7.56年。

上一次「不健康餘命」7字頭，是2012年的7.95年，2013年踏進8字頭後，一路往9字頭邁進，2019年不健康餘命來到8.47年，但新冠疫情來襲後，不健康餘命開始縮減，2020年為8.04年，前年再縮短。

不過，雖然不健康餘命下降，但死亡人數也變多。內政部分析平均餘命報告指出，2021年死亡人數18萬4457人，與2020年相比增加1萬295人，其中65歲以上死亡人數13萬7254人，較前1年增加1萬427人。報告指出，餘命下降屬統計發生的短期波動現象。

衛福部統計處科長陳雅俐說，2020年或2021年住院人數大幅減少、慢性病就醫人數微幅上升，過去長者主要死因之一為「感染性疾病」，但這兩年因配戴口罩等防疫作為，讓過去導致長者致死的肺炎死亡率大幅下降，使健康餘命拉長，不健康餘命縮短。

「不健康餘命縮短，根本是疫情超額死亡導致的結果。」中華民國防疫學會理事長王任賢無法認同衛福部說法，他質疑，2021年5月疫情大爆發，800多人死亡，平均餘命從前1年的81.32年降至80.86年，「怎麼可能與疫情無關？」

台大公衛教授詹長權說，若無外力影響，65歲以上長者死亡人數不可能一口氣增加1萬多人，疫情絕對是因素之一，除了直接染疫致死，還有疫情導致醫療資源不足、恐懼就醫等，都導致平均餘命下降。

前衛生署長楊志良說，不健康餘命在帳面上縮短到7.56年，造就「好看數字」背後，不是防疫有功，而是疫情把高齡老人淘汰，表示政府沒照顧到該被照顧到老人，是台灣疫情的悲哀。

人口老化速度加快，台灣人平均餘命2021年為80.86歲，而需仰賴他人照顧的「不...
人口老化速度加快，台灣人平均餘命2021年為80.86歲，而需仰賴他人照顧的「不健康餘命」仍高達7.56年。(本報資料照片)

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