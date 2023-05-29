這是法國麵包？台團隊發現新物種「無眼魚」登國際期刊

台灣中山大學海洋科學系師生與國際團隊發現新物種「無眼魚」，團隊命名為「豆眼鰭尾鯙」。（圖取自中山大學網頁nsysu.edu.tw）

台灣中山大學海洋科學系師生與國際團隊發現新物種「無眼魚」，這些魚生活在幾乎無光洞穴中，團隊命名為「豆眼鰭尾鯙」發表於國際期刊，也獲國際期刊「科學」（Science）報導。

研究團隊表示，這些魚是生活在幾乎無光洞穴裡的魚類，魚的眼睛極小，部分個體甚至沒有眼睛，今年3月正式發表為新物種，因其具有如豆子般的小眼睛，命名為「豆眼鰭尾鯙」並發表於Raffles Bulletin of Zoology期刊。

中山大學今天發布新聞稿指出，海科系教授廖德裕、博士生黃文謙及新加坡 李光前自然歷史博物館 研究員陳旭輝合組研究團隊，發現生活在澳洲 聖誕島與菲律賓邦勞島海下水蝕洞（anchialine caves）中的一種咖啡 色小型鯙科魚類（即裸胸鯙）。

中山大學表示，大多數人對黑暗多少存有恐懼，卻有一群生物擁抱黑暗，住進暗無天日的洞穴中，其中包括魚類；洞穴魚類在適應少光或無光環境的同時，身體也產生了相對應改變，其中一項便是眼睛退化或完全消失。

研究團隊指出，豆眼鰭尾鯙是第一種已知在海下水蝕洞棲息的鯙科魚類；一般裸胸鯙多被認為是海洋性魚類，只有極少數種類生活在淡水或汽水域，豆眼鰭尾鯙則罕見地在洞穴中的淡水層被陷阱捕獲，但暫時無法確定其是否真的棲息於純淡水，抑或從洞穴下層海水尋餌料味道游至淡水中。

廖德裕表示，豆眼鰭尾鯙最大體長約40公分，主要鑑別特徵是比例極小的眼睛，這種眼睛極小、甚至沒有眼睛的海水魚類極為少見；這次發現的9尾魚類樣本中，有2尾的左側眼睛已經完全消失，比例極小、甚至消失的眼睛，暗示著豆眼鰭尾鯙可能正處在適應無光環境的演化過程中。

為深入了解洞穴魚類的組成、適應與演化，團隊在今年5月至菲律賓巴拉望著名的普林塞薩港地下河國家公園調查；此國家公園擁有發達的石灰岩洞穴，以及世界最長的地下河川，於地表下蜿蜒曲折流經8.2公里後匯入南海。

團隊乘坐人力小船進入完全黑暗的地下河，逆流而上設置誘餌陷阱調查當地魚類與其他水生生物，團隊意外發現其他種類的裸胸鯙與魚類，人類對於洞穴生態系的了解尚淺，值得持續深入研究；目前團隊深度分析此次採樣結果，近期發將表於國際期刊。