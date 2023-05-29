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低薪風險高 保育員淪血汗勞工 人才漸流失

台灣新聞組／台北29日電
新竹市立動物園保育員平常負責照顧、餵食，也要隨時觀察動物有無異樣，回報獸醫。(圖：新竹市立動物園提供)
新竹市立動物園保育員平常負責照顧、餵食，也要隨時觀察動物有無異樣，回報獸醫。(圖：新竹市立動物園提供)

公立動物園保育員有機會照顧全世界最瀕危動物，光鮮亮麗下也隱含照養風險，卻月領3萬多（台幣，下同，約980美元）的薪資至退休，危險職務加給逾30年未調整，夢幻保育員卻成「血汗勞工」。台北市立動物園去年底首度向中央爭取，替保育員「加薪」，今年3月狒狒之死在全台延燒，動物園終於等到回覆，卻遭中央拒絕。

人事總處認為，現行危險職務加給表是行政院1990年7月20日核定，「尚不宜調整幅度計算」；保育獎金恐與危險職務加給重複支給，其他動物園可能要求比照。

北市動物園高達346個物種、2275隻動物，保育員職稱是「技工」或「工友」，領中央統一薪餉，上限3萬5770元，動物園的技工多危險職務加給，採分級制1800、2200、2500元，即便頂著碩士學位或做到65歲退休，薪資都是入行5年就到頂。

動物園發言人曹先紹說，高普考進用的公務人員、依教育人員任用條例聘用的教育人員，月薪約9萬至22萬元新台幣不等，動物管理員月薪約6萬至10萬元新台幣不等，動物園獸醫師月薪則可高達25萬元，但30年來，物價屢屢上漲，保育員薪資仍原地打轉。

北市動物園統計，近3年來平均每年2人退休、5人離職，同是政府單位的技工卻同酬不同工。南投鳳凰谷鳥園生態園區、新竹市立動物園和高雄壽山動物園也面臨保育員低薪、人才流失困境，鳳凰谷鳥園原本編制內的6名特殊性技工，5人退休，僅餘1人明年也將屆退，對外公告徵求移撥人力卻無人回應。

新竹市立動物園7名保育員，年資最久27年，薪資條件調整空間不大，確實會影響保育員留任意願。高雄壽山動物園中22名平均40歲的保育員角色吃重，除須排班照料，風險高、會受傷，長期低薪無法留住優秀人才。

除低薪外，曹先紹說，照養動物細緻度、工作量與風險等都比30多年前高，當時危險職務加給版本早已過時。例如曾有保育員餵駱駝遭咬頸動脈，住院2年；有人被迎面衝來的山羌劃傷腿濺血，還曾發生馬來貘被車聲嚇到，撞上保育員釀脊椎側彎。

「如果教育部或學者想知道危不危險，可以組團來現場體驗」。曹先紹說，3萬多的收入在台北生活大不易，有保育員被新加坡動物園高薪挖角，也有人意志消磨殆盡，因低薪離開。

動物園2015年曾提案調整危險職務加給卻不了了之，動物園企業工會去年6月向市府陳情，盼調整薪資結構，獲北市府支持後，園方去年12月建議提升危險加給至3000到5500元不等，並自訂市立動物園保育獎金支給要點，依員工績效獎勵3,500元，今年3月底遭行政院人事行政總處退回。

北市動物園長諶亦聰表示，危險職務加給草案補充內容，本月24日已送教育局，希望7月再報中央；保育獎金草案估9月送教育局。盼中央正視保育員困境，讓動物與生態獲得更佳照顧。

動物園 教育局 退休

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