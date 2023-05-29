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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

休退學率連年上升 拒學風暴席捲校園

記者游昊耘、許珮絨／專題報導
高中職休退學率連年上升，學生拒學背後成因複雜，除了「志趣不合」，疫情也讓窩居在家的拒學人數明顯增加。示意圖，非新聞當事人。(記者曾原信／攝影)
高中職休退學率連年上升，學生拒學背後成因複雜，除了「志趣不合」，疫情也讓窩居在家的拒學人數明顯增加。示意圖，非新聞當事人。(記者曾原信／攝影)

台灣學生正陷入前所未有的拒學風暴。教育部統計，高中職休退學率連年上升，109學年度（2020年）逾2.2萬人，其中志趣不合是學生休學主要原因，占休學生人數近5成。本報系採訪多位休學生，發現「志趣不合」背後成因複雜，升學壓力、師生霸凌、僵化學習方式等都是推力，讓愈來愈多學生選擇離開校園。

教部統計，高級中等學校退學人數從100學年度（2011年）的8290人，增至109學年的1萬257人，增加1967人；休學人數從100學年度的1萬1008人，增至109學年1萬2642人，增加1634人。

國中輟學的狀況從數據上看似好轉，但是許多國中教師都認為「背後有黑數」。教育部統計，國中輟學率從100學年度的0.55%下降至110學年度的0.33%，人數減少2849人。一位不具名的中部國中輔導教師表示，為規避地方教育局檢討，部分學校會說服拒學生家長幫忙請假，技巧性降低通報量，卻沒有真正解決問題。

升學壓力與學習挫敗感是將學生推出校園的主因，學生感受不到學習的快樂與意義，甚至出現身心問題，最後選擇離開體制。

校園內的惡意與排擠也讓學生對體制失望。多位學生表示，在校曾因過動症，或長處不在學科、與班上格格不入，被教師言語針對或帶頭排擠。

國中是學生求學過程中，容易出現拒學念頭的第一個階段。台中市長億高中國中部輔導老師賴瑋歆表示，國中課業比國小難很多，有些人發現國中和想像中不一樣，數學、理化難度三級跳，就會開始退縮、想逃離，若大人沒有及時觀察到學生的挫折感，就可能演變成拒學。

上了高中，情況也不一定能好轉。每年10月中、高一第一次段考結束，保障教育選擇權聯盟總召集人陳怡光會收到一批學生私訊，說他們不想去學校，想問如何申請自學。陳怡光表示，這些學生經常覺得「被大人欺騙」，以為只要聽大人的話、努力讀書考上高中，高中就能一帆風順、放鬆玩社團，結果發現課業壓力更重、有數不清的考試，落差感大，自然會向外求助。

疫情遠距教學過後，教師更觀察到窩居在家的拒學生人數明顯增加。彰化縣學生輔導諮商中心社工師朱柔慈表示，許多學生在疫情時已習慣在家上課，回學校還要適應團體生活、調整作息，抗拒出門的學生因此上升。

高雄市岡山國中校長徐東弘說，過去在外遊蕩的中輟生多靠警政協尋帶回學校，但現在愈來愈多拒學生因心理因素窩居在家，中輟通報系統應導入心理輔導資源協助；Only實驗教育機構創辦人蕭典義表示，許多拒學生在校經歷挫敗，強迫返校只會讓陰影更深，學校輔導系統要加強對自學的了解，家長也要放下學歷至上的思維，提供更多學習選擇。

高中職休退學率 製表／游昊耘
高中職休退學率 製表／游昊耘

教育部 升學 疫情

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