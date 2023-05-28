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疫後盛事 台北電腦展上千廠商登場

記者鍾張涵、馬瑞璿／台北28日電
美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳。(路透)
美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳。(路透)

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月29日至6月2日盛大登場，今年共有1000家廠商參加，使用3000個攤位，堪稱疫情後產業盛事。

今年COMPUTEX的主題為元宇宙─次世代應用，黃仁勳高通、鴻海、聯發科、安謀、恩智浦、宏碁、華碩、和碩、明基佳世達集團等重量級廠商，都將出席參展。輝達執行長黃仁勳5月29日擔綱COMPUTEX 2023開幕主題演講，預料將暢談今年生成式人工智慧（AI）趨勢，並於5月30日舉行全球媒體與分析師問答。

高通、恩智浦高層等科技大廠，也都將針對高速運算與生成式AI技術，發表專題演講。另外，安謀（Arm）在5月29日上午先舉行新品發表記者會，而Rene Haas於去年升任該公司執行長後，首度在台公開演講，他將於同日下午的COMPUTEX聯名活動中，以「Defining the Future of Computing, Together.」為題發表主題演說。

今年台北國際電腦展已不像過去只賣硬體，而是提出全新定位「共創無限可能」，著眼跨世代的科技革新，並聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續六大主題。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元日前說，台積電被譽為台灣的「護國神山」，但台灣不能只有台積電、半導體，產業不能只有台積一顆明珠，應讓多個潛力產業發揮各自優勢。

台灣經濟發展歷經「進口替代」、「出口導向」、「全球布局」不同階段，台灣玉山科技協會理事長童子賢日前引用數據指出，去年出口產值中，半導體、電子零組件、資通產品占比達55%，數字代表高科技與製造業肩負台灣大部分出口的重責，是不平衡的現象。台灣應不只有科技業發光發熱，還應從更多方面創造競爭力。

台積電 黃仁勳 高通

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