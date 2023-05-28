新光金經營權 吳東進寫家書親情喊話 盼吳東亮坐下談

新光金大股東吳東進。(本報資料照片)

新光金經營權大戰，大股東吳東進在代表外資股東重要方向的ISS報告出爐前，已對老三、台新金控董事長吳東亮發出家書，據了解，上千字家書主旨為「不希望你我成為家族罪人」，以親情及柔性訴求，盼家族成員坐下來談，大家都是公司派，都是執政黨，不分你我。

在家書中，吳東進談到他身為老大，對家族企業的貢獻，有目共睹，並反問，這些年關係企業有難時，哪一次他沒有伸出援手？他向老三喊話，吳家兄弟姊妹應該團結，度過難關。

據了解，吳東進在委託書徵求期間，陸續透過個人名義發動攻勢，發出家書則是第三波攻勢，不過家書從頭到尾，就沒打算曝光。早在大股東洪士琪宣布徵求委託書時，吳東進就發出第一波攻勢，在報紙刊登致股東書大篇幅廣告。

第二波以大股東名義向外資擬說帖，除了保證保住經營權後，長期ROE可望回升，PB並且能突破一倍，希望能逐一突破外資心防，早在ISS報告出爐前，吳東進就知道要取得絕對優勢愈來愈困難，因此與幕僚開始著手寫家書，希望改用親情喊話化解歧見，此為吳東進的第三波攻勢。

在這封家書曝光，使得新光金經營權大戰，從原本大股東之間的公司治理之爭，成為兄弟搶經營權大戰，也迫使吳東亮必須正面回應此事。

不過對於新光金經營權大戰，台新金總經理林維俊日前在法說會上已表達，台新在這次新光金改選並沒有角色。