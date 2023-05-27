礦業法霸王條款刪除 亞泥案無力挽回

礦業法修法重點 製表／屈彥辰

歷時七年，立法院昨天三讀通過「礦業法」修正案，刪除原本採礦不需地主同意、申請展延原則核准等「霸王條款」，也重新定義「礦業用地」，從過去採礦只看面積、不管深度，改採總量與最終高程，並將有限度開採，改變無限期採礦的現狀，同時落實保障原住民 權益。

礦業法原有兩項條文，被稱為「霸王條款」，包含當礦業公司的礦權到期前可申請展延，政府原則允許繼續延長礦權，特殊例外才能駁回，駁回後可能要補償業者的損失；另外，當土地主反對礦業公司徵用土地時，礦業公司只要作出一定的補償依舊可以使用土地。這次修法時皆已刪除。

立法院24日完成朝野協商，昨天三讀通過。除了刪除「霸王條款」、重新定義「礦業用地」，舊礦場也應補辦環評，從未環評過、大於二公頃的礦場，應補辦環評或提出因應對策；小礦場應撰寫環境相關文件；擴大開發須重新環評，由環境部、經濟部聯合監督。

此外，若礦業用地位於原住民族土地，業者應於礦業用地核定前，取得原住民同意，同意事項未獲通過，不予核定礦業用地。業者在修正條文施行前，已核定的礦業用地，若位於原住民族土地，且業者未行原住民諮商同意，應在修正施行日起算一年內，補辦諮商同意。

亞洲水泥公司位於花蓮縣秀林鄉太魯閣閣口的新城山礦場，礦下就是Ayug部落，部落居民長年抗爭，引發礦業法爭議，去年2月在反方抗議聲浪中，通過諮商同意亞泥繼續開發。「反亞泥．還我傳統領域自救會」總幹事鄭文泉說，礦業法修法要求未做諮商同意的礦場，一年內補辦，但亞泥諮商同意已過，無力挽回。

鄭文泉說，原條文的「霸王條款」以往等同任由礦業公司無限制的使用土地，能夠刪掉當然好。不過，修正後礦權取得的年限是否有限制，若還是20年，部落居民想拿回土地，有幾個20年可以等？一旦礦權結束，礦業公司離開，土地如何回復？原住民要如何拿回來？山被挖得面目全非後的安全疑慮又是誰來承擔和負責？