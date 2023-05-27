公視補助上限解除 獨立性恐遭稀釋

立法院昨天三讀通過「公共電視法」修正案，董事人數下修為11至15人，並刪除了9億元經費捐贈天花板。記（者林澔一／攝影）

立法院昨天三讀通過修正「公共電視法」，將董事人數由17至21人，下修為11至15人；董監事選任同意門檻，自3/4降低至2/3，解決過去董事會延宕900多天的難產情況；另外，政府每年補助9億元經費的捐贈天花板，在這次也一併解除，未來公視可望獲得更多經費挹注。

「公共電視法」自1997年公布後歷經四次修正，距上一次修法至今，已超過13年未修，部分條文現已不符合運作所需，各界屢屢建議修法，以健全公廣集團經營環境。

這次修法解開九億經費緊箍咒，讓公視可望獲得更多經費挹注。公視基金會自1998年受政府捐贈12億元後，就逐年遞減，至2001年捐贈經費固定為每年9億元，迄今未行調整。這次修法後，公視基金會的經費由政府依法編列預算 捐贈；除前項捐贈外，政府應依公視基金會業務運作需求及年度工作計畫、中長程計畫，每年檢討調整編列預算辦理。

新修正條文明定，行政院提名 時，任一性別董事、監察人人數應占提名之董事、監察人總數1/3以上。選任董事顧及族群的代表性，考量教育 、藝文、學術、傳播及其他專業代表的均衡。董事屬同一政黨的人數不得逾董事總額四分之一；監察人屬同一政黨之人數不得逾監察人總額1/3；董事、監察人於任期中不得參與政黨活動。

而公視每年接受政府捐贈9億元的緊箍咒解除，政府補助的天花板打開了，未來公視可望獲得更多經費的挹注，但政府補助愈多，代表公視愈依賴政府，公視的獨立性愈低，當出錢的是老大，媒體的走向怎麼可能不受其影響、為其服務？

這次修法雖然打開了政府捐贈的天花板，但也意謂，政府可藉此加強控制公視的力道，公視設立的公益性更顯降低，公共性恐被稀釋。