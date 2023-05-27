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台首季行人103死不減反增 台北、台南、基隆增加最多

台灣新聞組／連線27日電
交通部道安會統計，今年首季行人死亡人數高達103人，其中又以台北市、台南市及基隆市等三縣市增加人數最多。圖為行人快步穿越斑馬線。（記者陳正興／攝影）
交通部道安會統計，今年首季行人死亡人數高達103人，其中又以台北市、台南市及基隆市等三縣市增加人數最多。圖為行人快步穿越斑馬線。（記者陳正興／攝影）

為了改善交安，交通部日前才定下目標，強調今年行人死亡人數要達到歷年最低，不過昨公布今年1至3月的30日交通事故死亡人數812人，其中行人有103人，皆較去年同期增加，未有好轉趨勢。若以每10萬人口來看行人死亡數，基隆市居冠；與去年同期自我比較，增加最多前三名為台北市、台南市及基隆市，共增加15人。

根據交通部道安會統計，去年第一季交通事故死亡人數為739人，不料今年卻增加了73人之多，其中行人也增加了兩人。若以各縣市來看，今年首季，六都合計63人，高於非六都的40人；非六都中又以彰化縣較嚴重；若以每十萬人口來看行人死亡數，基隆市一點104人居冠，新竹市及三個離島維持零死亡。

若和去年同期比較，台北市17名行人死亡，較去年同期增加六人，台南市十人，較去年同期增加五人，基隆市四人，較去年同期增加四人。

道安會表示，車禍事故發生原因很多，難以一一釐清因果關係，去年相關改善措施確實沒有特別聚焦行人，多是以整體事故死傷著手，今年起包括「道安行動綱領」等策略都是特別鎖定行人改善，希望接下來能看出成效。

另也有官員認為，去年2月適逢疫情較嚴重，相較之下行人死亡人數為下降，今年疫後解封，在相關政策剛推行之際，整體數字仍些微提升。

基隆市長謝國樑說，上任後積極推動行人友善政策，車輛現在在基隆已逐步會讓行人了，會再加強宣導行人一樣要守法，才能降低路口傷亡。如果行人的用路不守法也會收到罰單，是屬於「生命的罰單」。

北市警察局交通警察大隊表示，今年1至4月行人交通事故死亡14人，均為65歲以上高齡年長者。副市長李四川在交通會報建議，教育局該教小學生回去告訴阿公、阿嬤，出門運動要小心， 阿公、阿嬤最聽的就是孫子的話，這種教育才最有效。

台南市警察局則說，針對無號誌路口未停車再開、未禮讓行人等四大重點違規大執法，另據轄區事故特性，採分齡分眾宣導。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，「道安行動綱領」雖鎖定行人，但要達到下降目標，要看執行技巧及手段是否到位。另行人死亡多因大型車及汽車，強化機車駕訓沒瞄準應改善項目。

警察 教育局 車禍

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