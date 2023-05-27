我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

準公幼補助狂增違規卻多 教育部遭批未把關

記者許維寧／台北27日電
時代力量立委王婉諭表示，準公幼上路四年來，經費愈編愈多，但遭裁罰的私幼業者中約四成為準公幼，質疑教育部未做好品質把關。（本報資料照片）
時代力量立委王婉諭表示，準公幼上路四年來，經費愈編愈多，但遭裁罰的私幼業者中約四成為準公幼，質疑教育部未做好品質把關。（本報資料照片）

根據全國教保資訊網統計，從2019年至今年為止，全台幼兒園違規受裁罰案例約1700件，其中絕大多數為私幼。時代力量立委王婉諭表示，準公幼上路四年來，經費愈編愈多，但遭裁罰的私幼業者中約四成為準公幼，質疑教育部未做好品質把關；教團則批評，準公幼的財務監督、績效考評難掌握，要求教育部回歸以公幼為主的教保政策。

教育部2018年推出準公幼政策，由政府和私立幼兒園簽約並提供補助，家長每月繳費不超過3500元（台幣，下同，約114美元），盼提升平價教保機制。

但王婉諭表示，不少準公幼業者開設英語、才藝等課程再向家長多收費，這也是準公幼違規裁罰案由第一名，家長若不願參與，園所多將不參與的孩童安置到另一處，實則無法兼顧托育品質。

王婉諭表示，準公幼至去年政府補助經費已達107億元，直逼公幼編列的116億元，可見準公幼已非過渡或輔助，有違當初設定方向。

全教總幼教委員會主委楊逸飛指出，目前平價教保和一般教保的數量比約為六比四，算符合家長期待，教育部應停止衝量，回歸以公幼為主的幼教政策。高雄市公立幼兒園主任楊麓潔則說，教育部應讓準公幼、公幼、非營利幼兒園三者共好，並維持一定品質。

教育部回應，若準公幼業者違反法令，縣市政府可視情節解除契約。而準公幼是平價教保的一環，作業要點有優先招收需要協助幼兒的規定，且招生簡章須備查，會請地方政府研議優化招生作業。

教育部 招生

上一則

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

下一則

非法挖台高科技人才 調查局查8陸企

延伸閱讀

公幼延托沒補助 學費竟然貴一倍

公幼延托沒補助 學費竟然貴一倍
公私併首例 教育部通過台科大併華夏

公私併首例 教育部通過台科大併華夏
高苑科大欠薪 8月恐停招

高苑科大欠薪 8月恐停招
蔡英文執政7年青年低薪依舊 最不滿高房價

蔡英文執政7年青年低薪依舊 最不滿高房價

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂