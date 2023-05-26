環團抗議程序違法 四接環評流會 擇日再審

環保署召開第5次協和四接環評案初審，環保團體突然衝進會議室，高喊「程序違反、立即散會、退回重審」20分鐘，因會議中斷遲難恢復，主席宣布四接環評擇日再審。(記者季相儒／攝影)

環保署召開第5次協和四接環評案初審時，會前基隆市長謝國樑錄影表達反對外，也憂心天然氣 儲存槽爆炸，恐摧毀整個市中心；環團在會議中忽闖進會議室高喊退回重審等口號20分鐘，使環團原擔心會「強渡關山」的會議，因中斷遲難恢復，主席在會議召開不到兩小時就急喊停，宣布擇期再審。

台電昨表示，對於初審的突發情況表示遺憾，將持續向社會各界溝通說明，爭取支持。基隆市府則強調，台電應就三點○東移方案，另外向基市府重新提出申請。

台電擬在基隆協和電廠附近蓋第四天然氣接收站，因有航安與港安疑慮，環保署昨召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第5次初審會議，環團在署外抗議。

守護外木山行動小組痛批，台電的環評資料充滿矛盾，呼籲「環委應退回環評」，時代力量立委陳椒華與民眾黨立委邱臣遠都表示，環保署應對四接東移重新進行環評。基市長謝國樑則錄影表達反對，並於市議會總質詢時憂心天然氣儲存槽爆炸，恐摧毀整個市中心，也影響基隆港務發展。

昨下午2時半環評會議開始後，經台電報告與陳椒華數度提出程序問題後，環委隨即開閉門會議討論。有環委表示，台電也遵循法規進行補充調查，不用再做範疇界定，應繼續審查會議；另一名環委認為台電第一次提送的計畫案內容，恐因東移而有所差異，環委當初要求填海造陸面積縮小，並非移到東邊，他可能不會埋單。

會議結束後決議繼續審查，在決定要繼續程序後，守護外木山行動小組與基隆護海公投 領銜提案人王醒之忽然衝進會議室，高喊「程序違法、立即散會、退回重審」長達廿分鐘，現場一片混亂，環委則不發一語。由於現場混亂，會議主席表示暫時休息，待了一下後離開會議室，其他環委則待在原地，直到主席宣布擇日再審，所有環委才離開。

王醒之受訪時表示，由於台電送審資料漏洞百出，原認為不會通過，但從環保署及環委態度，擔心會硬推闖關，也憂心環委想在明年大選前粗暴通過本案，才會闖進會議喊口號，盼讓環委腦袋清醒點，不要做出錯誤決定。

環保署綜合計畫處副處長徐淑芷表示，第五次環評初審會議會盡快擇日再審，這段期間除釐清程序違法問題，也會了解台電與基隆市府溝通及提送相關文件等處理。