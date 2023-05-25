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80歲鄰長收民防召集 遭疑「有必要嗎」

記者楊正海、鍾維軒、林佳彣／台北25日電
鄭姓鄰長太太透過對講機表示，不清楚民防人員召集內容，只希望平平安安就好。（記者鍾維軒／攝影）
鄭姓鄰長太太透過對講機表示，不清楚民防人員召集內容，只希望平平安安就好。（記者鍾維軒／攝影）

台北市中正區公所6月13日辦民防團隊編組演習，80歲螢雪里鄭姓鄰長收到民防人員召集通知書，若違法不參加最高會挨罰15萬元台幣（約4872美元），引發熱議，外界質疑「80歲了，真的有必要嗎？」中正區長林聰明表示，民防團召集沒有年齡限制，且民防法規定，鄰長是民防團的一員，由里長提供參訓名單。

北市府發言人殷瑋表示，一切依民防法相關規定辦理。不過，北市議員認為，最好還是回歸民防的年齡限制，70歲比較適合。

鄭姓鄰長妻子說，其實政府不必動員，平平安安最要緊，「我們只是一般百姓」，也不清楚民防訓練的內容，「政府要他幹什麼，我也不曉得」。不過，有網友聽聞感嘆，80歲還要受這種磨難，但也有人認為有些長者很猛，年齡只是數字。

因里長要造冊交名單給區公所，螢雪里里長陳文質回應，鄭鄰長身體很強壯，擔任鄰長也沒年齡限制，若認為工作量太大、身體不堪負荷，鄰長也能辭職，仍以鄰長本人的意願為主，其他鄰長也沒反映不願參與，「這是一般的講習，不是操練啦」。

根據民防課程，會在區公所大禮堂上課，上午8時30分報到，下午5時30分結束。由警察局、國防部巡迴教官上課，課程包括急救技能、防災設施及工具操作。

一名里長表示，這是每年舉辦的常訓，非兩岸局勢緊張才特別舉行，找老人參加，也非里長所願，民防團訓一定要派出人手，但召集時間不一定是假日，通常是找里內退休或較空閒的里民。

議員徐弘庭表示，流程還是應該要檢討，民防有70歲強制退休規定，里長、鄰長和巡守隊是廣義民防，應該回歸民防年齡限制，70歲以下比較適合。

議員李傅中武也表示， 造冊不應只為了湊人數，而且找80歲的老人，不太適宜。

退休 警察 國防部

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