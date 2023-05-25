台中禁日本核食敗訴 盧秀燕遺憾 研議上訴

台中市長盧秀燕說，市府捍衛食安、拒絕核食的態度沒有改變，會繼續奮鬥。(圖：中市府提供)

台中市食品安全衛生管理自治條例禁止在台中販售日本 核災5縣食品，被行政院宣告無效，市府不服行政訴訟，台北高等行政法院認為當事人不適格，昨判台中市府敗訴，可上訴。台中市長盧秀燕昨說，非常非常遺憾，市府捍衛食安、拒絕核食態度沒變，會繼續奮鬥；法制局指出，再研議是否上訴。

台中市議會提案建議修正食安自治條例，市府2016年底修正後送議會通過，禁止台中販售日本核災5縣食品，並送行政院備查。行政院去年解禁日本福島等5縣食品管制，函告台中市食安自治條例牴觸憲法、食品安全衛生管理法等，應屬無效，中市府不服提告被判敗訴。

北高行指出，行政院是針對台中市議會議決的自治條例函告無效，若台中市政府認為「自治立法權」受侵害，應由台中市議會代表行使訴願或訴訟救濟等權利，而提出行政訴訟的中市府是行政機關，未因自治條例被函告無效而受直接侵害，因此市府提出行政訴訟，是屬於「當事人不適格」，判決台中市府敗訴。

台中市法制局指出，憲法訴訟法2022年1月修正施行，地方自治團體針對自治法規，經監督機關函告無效，得依法定程序提出救濟。自治條例是台中市政府提出，送議會審議通過，法院見解是否符合事實及法律恐有疑義，會再討論及研究，決定是否上訴。

議會國民黨 團昨開記者會，支持市府上訴到底。書記長黃馨慧抨擊中央「抱大腿」最後犧牲的是國民健康，她說，保障食安沒有妥協空間，會支持市府上訴到底。