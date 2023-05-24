外匯存底設主權基金 央行反對 學者：執政黨吃相難看

立委磨刀霍霍，擬修《央行 法》動撥外匯存底成立主權基金，央行總裁楊金龍再舉「五大理由」，力抗急就章修法，學界也說出重話警告，除影響貨幣政策客觀判斷外，台灣想效仿新加坡 成立主權基金，根本沒有條件，學者更質疑以「執政黨吃相難看」，台灣低劣的政治文化，幾乎無法達標。

中央社報導，立法院財政委員會今天審查民眾黨立委吳欣盈等64人擬具「中央銀行法第20條及第33條條文修正草案」案。草案內容主要是為避免龐大外匯存底無效率使用，要求央行應提撥外匯存底總額的一定比例（10%），設立外匯投資 基金做為台灣的主權財富基金，強化國家競爭力與安全，並累積國家財富，另指定央行為主管機關，因此提案修正央行法第20條及第33條條文。

中央銀行書面報告再度說明四論點。第一，草案擬累積國家財富的目的，投資策略性、關鍵技術產業，及設立外匯投資基金公司等事項，都非央行法定經營目標，無法由央行設立此基金，也無法由央行主管此公司。

第二，草案擬設立的外匯投資基金公司，既是由政府獨資，就屬於國營事業管理法第三條所定的國營事業，相關人事、財務（預決算）、業務等都有規範，無法依草案的授權排除相關規定，因此也無法達成草案的目的。

第三，長期以來，央行對政府設立主權財富基金向來持正向開放的立場，但強調不宜無償撥用外匯存底。如果政府經過審慎衡酌決定設立主權財富基金，建議應由政府制定專法並全額出資，設立獨立專業管理機構，並明訂管理機構的政策目標、治理及監理架構等。

第四，立法院在5月10日召開的「中央銀行法第20條及第33條條文修正草案」公聽會中，多數專家學者、相關政府部會代表及近期輿論，多支持由政府制定專法設立主權財富基金，以免影響央行貨幣政策的獨立性。

央行指出，綜合近期輿論及媒體論點，台灣若要成立主權財富基金，應先思考定位、須參考何種模式，以及能否達成預定目的。只修正中央銀行法並不適合，而是應該循序漸進，另外由政府制定專法，逐步建立主權財富基金，才是負責任的做法。

台北中國時報報導，不只央行持反對立場，曾提案要提撥外匯存底設立主權基金的前立委、現任教政大金融系的殷乃平也說，他在拜訪過新加坡後，於2001年擔任立委時，也提議修法動撥外匯存底，但當時就有金融界大老向他告誡，「執政黨吃相難看」，提案要三思，擔心資金進入私人口袋而作罷。

殷乃平說，台灣沒有效仿新加坡的條件，新加坡國家投資公司是超然獨立單位，加上貪汙罪處罰很重，沒人敢貪汙，台灣幾乎都不達標，且央行只是代保管外匯存底，「萬一賠錢誰要負責？」

中央大學台經中心執行長吳大任表示，央行不是國營事業，掌管國家重要貨幣政策，對抗通膨、穩定物價與房價、促進整體經濟成長是央行核心業務，不以「利潤」為中心的央行，若陷入主權基金的「獲利」思維，將大大影響貨幣政策客觀判斷。