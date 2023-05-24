大雨降集水區 中部水庫大補、南部還沒吃飽

苗栗縣頭屋鄉明德水庫逼近滿水位，23日上午9點半起調節性洩洪。（記者范榮達／攝影）

鋒面橫掃台灣，雖造成部分地區淹水，也讓中部水庫大進補，苗栗明德水庫逼近滿水位，昨上午調節性洩洪。台中市長盧秀燕說，此次降雨都降在集水區，鯉魚潭、德基水庫水位回升，蓄水量至少可撐到7月。石門水庫預估也可穩定供水至6月底。

水利署表示，這波鋒面降雨以桃竹及台中受益最大，南部仍要等下一波鋒面的降雨；截至昨天傍晚，台南曾文及烏山頭水庫共進帳110萬噸，對解渴稍有助益，還需要靠更多降雨。

桃園石門水庫自前早7點至昨天下午4點，蓄水量共增加255萬公噸，蓄水率達35.3%。北水局預估，這次降雨至少可帶來430萬公噸水量入流，可以穩定供水到6月底。

前晚暴雨 也為新竹帶來豐沛雨量。台灣水庫即時水情昨傍晚最新資料，寶山和寶二兩座水庫蓄水量都已超過75%，北水局預估，此次可為新竹帶來340萬公噸以上的水源量，2座水庫蓄水量有望達80%以上。

苗栗永和山水庫集水區昨天進水51.5萬立方公尺，蓄水率達65.84%。明德水庫也大進補，蓄水率94.7%逼近滿水位，昨上午9點半起還進行調節性洩洪，維持約95%蓄水率。至於鯉魚潭水庫也回升到47.27%，雖仍未達二分之一，但不無小補。

近日台中德基水庫「只進不出」全力蓄水，蓄水量昨早已回升至51.1％；這波降雨至昨下午3時，已增加116萬噸蓄水量；石岡水壩蓄水量更達100%滿庫，讓中部居民稍稍放心。

大甲溪發電廠廠長劉演鎮指出，昨進水增加116.721萬噸，約補足大中部地區1日供水量，預估供水至7月底無虞。

日月潭 5月起幾波梅雨鋒雨，剛好下在集水區，台電大觀電廠表示，日月潭自5月1日起已進水將近3千萬公噸，最近3天更增加蓄水約820.03萬噸，儲水率達75.15 %，9700萬公噸儲量至少可供應未來3個月供水。

盧秀燕表示，最近三波大雨都有下在集水區，先前水情不佳時蓄水率只有2成多的鯉魚潭水庫，現在已達46.14％，另德基水庫蓄水率也上升到5成以上。

另據台北中國時報報導，陳其邁昨說，高雄像吃了「大補丸」，但還未「呷飽」，若接下來颱風帶來豐沛雨量，有望能解除燈號管制。