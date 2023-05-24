4產業移工放寬 民間營造、林業首次開放

勞動部昨預告將調整製造業、營造業、農業以及機構看護工等四大產業的移工聘僱資格，預估將增加2.8萬移工。（記者陳正興／攝影）

為解決缺工危機，勞動部昨預告調整聘僱移工資格，擬放寬包括製造業、營造業、農業以及機構看護等四大產業移工，估增2.8萬名移工，其中營造業的民間工程、農業中的林業更是首次開放移工，機構看護工則改以許可床位數核給名額，增加採計護理人員併同本國看護人力，盼緩解國內長照 壓力。新法預告期七天，是希望盡快符合民眾需求，最快可於6月中旬推動。

由於此次首度開放營造業的民間工程聘僱移工，勞動力發展署副署長賴家仁表示，現行營造業僅開放公共工程和民間重大投資 興建工程專案聘僱移工，且聘期配合工程工期，無法長期留用、培養高階人才，考量營造業的火車頭產業特性，規畫甲、乙、丙級綜合營造業、專業營造業及土木包工業，符合近三年承攬案件量及聘僱本國勞工人數門檻，得以30%比率聘僱移工。

賴家仁說，初期先開放總額8000名，未來可視需要開放至1.5萬名，由內政部營建署分配名額及初審認定業者申請資格。

至於台灣農村人力嚴重不足，農委會先前已提高農業移工總額至1.2萬人，受限小農人數少，若依據原有的三成五移工比率，人力仍然不足。賴家仁表示，此次將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率為本外勞一比一。另為因應農業種植作物種類繁多，將擴大放寬蔬菜、果樹、種苗、花卉、雜糧、咖啡 、茶葉等特殊作物及溫室設施作物等農糧產業申請移工資格，並首次開放林業伐木及造林工作也可申請移工。

至於現行社福機構依實際收容人數核算移工名額，住宿式長照機構與護理機構則以登記床位數核算移工名額。賴家仁表示，此次修法統一計算基準，皆改以「許可床位數」核可移工名額，增加採計護理人員連同本國看護工併計人數，在本外勞一比一比例下聘僱移工，盼充實機構可用人力，提升照顧品質，預計開放1.4萬人。

至於水產加工、豆腐製造及金屬船體等三種製造業，因製程難自動化、需大量人工，工作環境高溫、濕熱或有粉塵、化學藥劑，辛苦程度較一般產業高，所以調高核配比率，由15%調高為20%。

為鼓勵雇主優先承接已在台移工，避免移工無人承接衍生失聯等問題，也規畫製造業雇主承接國內製造業移工，將可額外增加5%名額，但總移工比率仍不得超過40%。製造業三行業共210家，預估新制可增加引進600名移工。

外界擔憂工安職災問題頻傳，放寬營造業後，是否針對施工品質審核？賴家仁表示，尊重主管機關的資格審認，營建署也許會另訂規範，申請移工須檢附縣市政府開具的工安等資料，勞動部也會針對兩年內是否發生職災再做審核，也希望透過新制改變工地常見的工人外包，培養技術人員。