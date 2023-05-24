我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

4產業移工放寬 民間營造、林業首次開放

記者陳宛茜／台北24日電
勞動部昨預告將調整製造業、營造業、農業以及機構看護工等四大產業的移工聘僱資格，預估將增加2.8萬移工。（記者陳正興／攝影）
勞動部昨預告將調整製造業、營造業、農業以及機構看護工等四大產業的移工聘僱資格，預估將增加2.8萬移工。（記者陳正興／攝影）

為解決缺工危機，勞動部昨預告調整聘僱移工資格，擬放寬包括製造業、營造業、農業以及機構看護等四大產業移工，估增2.8萬名移工，其中營造業的民間工程、農業中的林業更是首次開放移工，機構看護工則改以許可床位數核給名額，增加採計護理人員併同本國看護人力，盼緩解國內長照壓力。新法預告期七天，是希望盡快符合民眾需求，最快可於6月中旬推動。

由於此次首度開放營造業的民間工程聘僱移工，勞動力發展署副署長賴家仁表示，現行營造業僅開放公共工程和民間重大投資興建工程專案聘僱移工，且聘期配合工程工期，無法長期留用、培養高階人才，考量營造業的火車頭產業特性，規畫甲、乙、丙級綜合營造業、專業營造業及土木包工業，符合近三年承攬案件量及聘僱本國勞工人數門檻，得以30%比率聘僱移工。

賴家仁說，初期先開放總額8000名，未來可視需要開放至1.5萬名，由內政部營建署分配名額及初審認定業者申請資格。

至於台灣農村人力嚴重不足，農委會先前已提高農業移工總額至1.2萬人，受限小農人數少，若依據原有的三成五移工比率，人力仍然不足。賴家仁表示，此次將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率為本外勞一比一。另為因應農業種植作物種類繁多，將擴大放寬蔬菜、果樹、種苗、花卉、雜糧、咖啡、茶葉等特殊作物及溫室設施作物等農糧產業申請移工資格，並首次開放林業伐木及造林工作也可申請移工。

至於現行社福機構依實際收容人數核算移工名額，住宿式長照機構與護理機構則以登記床位數核算移工名額。賴家仁表示，此次修法統一計算基準，皆改以「許可床位數」核可移工名額，增加採計護理人員連同本國看護工併計人數，在本外勞一比一比例下聘僱移工，盼充實機構可用人力，提升照顧品質，預計開放1.4萬人。

至於水產加工、豆腐製造及金屬船體等三種製造業，因製程難自動化、需大量人工，工作環境高溫、濕熱或有粉塵、化學藥劑，辛苦程度較一般產業高，所以調高核配比率，由15%調高為20%。

為鼓勵雇主優先承接已在台移工，避免移工無人承接衍生失聯等問題，也規畫製造業雇主承接國內製造業移工，將可額外增加5%名額，但總移工比率仍不得超過40%。製造業三行業共210家，預估新制可增加引進600名移工。

外界擔憂工安職災問題頻傳，放寬營造業後，是否針對施工品質審核？賴家仁表示，尊重主管機關的資格審認，營建署也許會另訂規範，申請移工須檢附縣市政府開具的工安等資料，勞動部也會針對兩年內是否發生職災再做審核，也希望透過新制改變工地常見的工人外包，培養技術人員。

長照 投資 咖啡

上一則

新冠升溫！日增2萬例 6月下旬達高峰

下一則

徐巧芯控論文抄襲 賴惠員批政治口水 中正大學將調查

延伸閱讀

美國外籍勞工占比創新高

美國外籍勞工占比創新高
美國半導體製造業榮景面臨一大挑戰：人力不足

美國半導體製造業榮景面臨一大挑戰：人力不足
雷雨驗收工程 綠色執政劣跡現形

雷雨驗收工程 綠色執政劣跡現形
促庇護客、移工權益 市議會辦公聽

促庇護客、移工權益 市議會辦公聽

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險