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公幼延托沒補助 學費竟然貴一倍

記者許維寧／台北24日電

為符合雙薪家庭上下班時段，教育部與地方政府近年積極提升公立幼兒園課後留園政策，但全國教師工會總聯合會昨天指出，公幼家長若盼子女課後留園且參與暑期留課，一年下來平均每月要負擔6000元(台幣，下同，約195美元）；相較獲政府補助的準公共化幼兒園、非營利幼兒園，就讀公幼每年學費竟貴一倍，堪稱台灣奇蹟。

全教總理事長侯俊良表示，隨國人家庭工作型態轉變，公幼也須配合家長下班時段開辦課後留園，若將公幼學費再加入平日、暑期留園收費，一年平均需負擔每個月6000元，合計一年負擔7.2萬(約2339美元)。

準公幼業者一年可獲12個月政府補助，且家長繳交學費已包含平日、暑期留課費，每月僅負擔3000元，一年3.6萬；同樣強調課後延托的非營利幼兒園，家長每月也僅需負擔3400元，一年4萬800元。相較之下公幼反而比兩者貴，更較準公幼貴一倍。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原被問及此議題時感到驚訝，過去未精算公幼、準公幼收費，刻板印象認為公幼較划算，家長多會考量，否則都會區公幼就不需抽籤；若子女入學後才發現公幼未較便宜，要換園所就有困難，建議政府以補助解決。

立法委員王婉諭表示，準公幼、非營利是的目的是補足公幼不足，但公幼現行體制仍是四點放學、放寒暑假，和雙薪家庭工作時間不相容，變成「家庭有後援入公幼，沒後援入準公幼」的狀況。她呼籲，公幼收費本應和準公幼、非營利齊平，才能讓家長選擇公幼，真正成為國家幼教政策的方向。

教育部表示，公立學校附設幼兒園提供教保服務至下午4時，平日4時後及寒暑假期間課後留園服務，收費由各地方政府視家長需求及開班成本本權責訂定。

教育部 會考 公立學校

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