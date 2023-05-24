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新冠升溫！日增2萬例 6月下旬達高峰

記者李青縈／台北24日電
新冠進入第四波疫情，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，近期病人確實增加不少，這段時間個人衛生習慣要顧好，若是最近幾個月沒有打疫苗者可考慮接種。（本報資料照片）
新冠進入第四波疫情，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，近期病人確實增加不少，這段時間個人衛生習慣要顧好，若是最近幾個月沒有打疫苗者可考慮接種。（本報資料照片）

第四波本土新冠肺炎升溫，疾管署表示，過去一周中重症確診平均日增204例，較上周增加32％，創下3月20日「輕症免通報」以來最高。疾管署推算日增2萬名確診個案，對比2022年11月至今年1月，顯示疫情未隨流感化而趨緩，預估6月下旬將達高峰。

本報系聯合報報導，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周平均單日新增204例併發症，相較前一周的154例，成長三成多；變異株監測調查顯示，XBB占比已近五成，成為國內主流病毒株。主要症狀與之前變異株沒有太大差異，但出現突破性感染風險較高、較易重複感染。

考量疫情升溫，5月31日起包含老人福利機構、護理之家的醫療照護機構仍須強制配戴口罩，也延長一般護理之家、老人福利機構的定期快篩至6月30日，每周一次快篩。至於其他長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構及救護車，則改列為建議佩戴。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，近期病人增加不少，這段時間個人衛生習慣要顧好，若是最近幾個月沒有打疫苗者可考慮接種。

另據台北中國時報報導，自3月20日開始，因新冠疫情趨緩，疾管署不再統計輕症確診個案。根據疾管署統計，在3月20日以前，本土確診數共累計1018萬1449例，死亡累計1萬8656例。3月20日後至今，國內死亡數累計增加595人，中重症則增加7454人，2個月來中重症併發症致死率將近8％。

上周新增死亡個案平均每日新增18例，較前一周每日死亡平均數15例為高，新增死亡個案中，92％具慢性病史、67％未打滿3劑疫苗、94％為60歲以上。

為鼓勵長者打疫苗，疾管署宣布，尚未完成3劑新冠疫苗的65歲以上長者接種疫苗，各地方政府將提供500元以下禮券或衛教品。

疾管署署長莊人祥說，監測資料顯示，打滿三劑疫苗的致死率，比都沒有接種者，少了近2倍，因此呼籲高風險民眾盡快接種，「疫苗+1」活動會持續進行。

新光醫院副院長洪子仁分析，第四波疫情確實在升溫，主要是一群體保護力下降，二是防疫措施解除。他預估這一波疫情會在6月中旬到達高峰後，就會緩緩下降，一般大眾應調整心態，視同流感看待即可。不過，洪子仁提醒，有四大高風險族群需要特別關注，包括65歲以上長者、5歲以下幼童、50歲以上有慢性病且管理不佳者，以及尚未打滿3劑以上疫苗的人。

他建議外出時仍要戴口罩；尤其符合「65歲以上」、「有慢性病」、「未打疫苗」3種危險因子的民眾，更是強烈建議繼續戴口罩。

COVID-19疫情進入第4波流行，疾管署23日預估約6月底達疫情高峰，醫療機構...
COVID-19疫情進入第4波流行，疾管署23日預估約6月底達疫情高峰，醫療機構口罩規定維持。圖為台大醫院出入口看板提醒民眾進入院區需配戴口罩。（中央社）

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