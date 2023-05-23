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台灣留學生紐約遇襲 外交部：駐處已請美警方速偵辦

中央社／台北23日電
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

一名台灣留學生日前在紐約圖書館遇襲受傷，台外交部今天說明，在駐紐約辦事處積極接洽下，紐約市警局已催請轄區分局儘速偵辦該案，也請圖書館保存監視器影像，留學生對駐處處置表達感謝。

一名台灣女性留學生17日在美國紐約圖書館遭陌生人無故毆打，導致頭部受傷流血，她日前在Dcard網路平台發文，抱怨她撥打外交部的旅外急難救助專線，只獲得一位移民律師電話，讓她對外交部感到失望，外交部今天發布新聞稿，說明駐處積極協助處理的相關情況。

➤➤➤台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

外交部指出，駐紐約辦事處19日接獲當事人急難救助電話，除第一時間表達慰問及關心之意、暸解事件經過，以及當事人主要訴求與需協助的事項外，在過去幾天也多次致電關懷當事人，並密切聯繫紐約市警察局（NYPD）追蹤該案。

外交部說明，在駐紐約辦事處持續進洽下，紐約市警察局已催請負責的轄區分局儘速偵辦該案，同時也請圖書館保存監視器畫面，以利調閱，紐約市警局偵查員近日也將繼續聯繫當事人進行後續偵辦。駐紐約辦事處已於第一時間將相關發展轉告當事人，同時關心她的身心健康恢復情形，獲得當事人表示感謝。

外交部強調，非常重視海外僑胞及留學生的安全，同時譴責任何形式的暴力行為，駐紐約辦事處將續與當地警政單位及當事人保持聯繫，並提供必要協助。

外交部表示，將請駐美各處與旅美僑胞及留學生保持聯繫，適時提供必要協助，外交部再次提醒旅外民眾、僑胞、留學生，如果遇到攸關人身安全的緊急事件，除採取個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的駐外館處聯繫，尋求協助。

留學生 紐約市 圖書館

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