性別、族群歧視頻傳 台大再致歉：將成立防治委員會
國立台灣大學近期發生多起言論歧視事件，學生除嘲諷原住民生加分制度外，經濟系學生會選舉候選人更發表「A罩杯以下女生國防必修2學分」等政見，台大今天（5/23）再度發表致歉聲明，表示堅決反對任何形式的歧視，致力打造多元、平等的校園環境，並將著手研擬成立相關委員會，藉由制度保障校內教職員工免受歧視的權益。
台大今天表示，校園近日發生涉及歧視性言論的事件，不僅對校內成員帶來傷害，也引發社會大眾的關注和影響，深感遺憾並責無旁貸。
台大表示，維護人性尊嚴及人權保障是民主社會的核心價值，任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受。台大支持言論自由的價值，但並不意味言論可無限制地冒犯、傷害社會的多元族群。言論自由不應涵括仇恨及歧視言論，自由與平等應受同等重視。
台大指出，為建立友善的校園環境、實踐校園零歧視，將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規劃，期待藉由制度性的設置，積極保障校內教職員工生免受歧視的權益。
台大說明，大學是教育機構，也是台灣社會人才養成的重要場域。教育的範疇不僅包括專業知識，基本的人文素養及人權價值更是教育的核心理念，再次為校內發生歧視性言論表達遺憾與自責。台大將積極推展應對措施，尊重學生自治發展的同時，在反歧視校園環境實踐上，提供學生協助，期盼與師生齊心打造兼顧學生自治、多元友善、零歧視的校園環境，保障每個人擁有尊嚴生活的權利。
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