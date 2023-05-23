性別、族群歧視頻傳 台大再致歉：將成立防治委員會

台大經濟系學生會會長選舉，出現歧視爭議。圖為椰林大道。(本報資料照片)

國立台灣大學近期發生多起言論歧視 事件，學生除嘲諷原住民 生加分制度外，經濟系學生會選舉候選人更發表「A罩杯以下女生國防必修2學分」等政見，台大今天（5/23）再度發表致歉聲明，表示堅決反對任何形式的歧視，致力打造多元、平等的校園環境，並將著手研擬成立相關委員會，藉由制度保障校內教職員工免受歧視的權益。

台大今天表示，校園近日發生涉及歧視性言論的事件，不僅對校內成員帶來傷害，也引發社會大眾的關注和影響，深感遺憾並責無旁貸。

台大表示，維護人性尊嚴及人權保障是民主社會的核心價值，任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受。台大支持言論自由的價值，但並不意味言論可無限制地冒犯、傷害社會的多元族群。言論自由不應涵括仇恨及歧視言論，自由與平等應受同等重視。

台大指出，為建立友善的校園環境、實踐校園零歧視，將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規劃，期待藉由制度性的設置，積極保障校內教職員工生免受歧視的權益。