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王令麟獄政弊案 綠島典獄長蘇清俊等3人遭撤職

記者王宏舜／台北23日電
綠島監獄前典獄長蘇清俊今遭懲戒法院判撤職，停止任用4年。（聯合報系資料照）
綠島監獄前典獄長蘇清俊今遭懲戒法院判撤職，停止任用4年。（聯合報系資料照）

東森集團前總裁王令麟因掏空案服刑，卻在獄中享受特權，引爆連串獄政弊案，懲戒法院今判違失重大的綠島監獄前典獄長蘇清俊、台中監獄前副典獄長趙崇智、台北監獄科員祖興華撤職，各停止任用4年、2年、1年。

除了蘇等三人外，監察院2015年6月同時彈劾台北監獄前典獄長方子傑、宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇及台北監獄管理人員周秉榮、張文發。公務員懲戒委員會（改制前）2016年已議決將方降2級改敘，去年11月懲戒法院也認為吳載威、柯書宇違反公務員服務法，損害政府信譽與公務員形象，判吳、柯各記過2次、1次。

蘇清俊曾任台北監獄副典獄長，運用昔日長官威勢，替王令麟安排接見、假釋提報。王令麟透過特助胡曉菁定期餽贈蘇清俊禮盒，並招待入住市價18萬元的東森海洋溫泉酒店總統套房。監委調查發現，蘇清俊還接受其他受刑人的不當餽贈，價值約59萬元。

監察院認為2014年6月胡曉菁因故欲至宜蘭監獄辦理受刑人吳乃仁、顏萬進的特別接見，託由時任綠島監獄典獄長蘇清俊代為聯繫，蘇打電話給吳載威情商。胡曉菁偕同東森集團所屬子公司森森百貨公司副董事長、遠富國際公司董事長趙世亨抵達宜蘭監獄，吳指示同仁幫忙。

事成後，胡曉菁和蘇清俊商量，邀約吳載威下班後吃海鮮，並贈送他1晚定價2萬1800元的東森海洋溫泉酒店海景豪華雙人房住宿券5張，餐敘結束後胡曉菁再安排吳、蘇到溫泉酒店打麻將到凌晨。

祖興華則是在蘇清俊調綠島後，替王令麟傳遞各種訊息，等於是接替蘇的任務，又收受東森購物台的禮物。

趙崇智2013年7月至2014年11月間擔任中監副典獄長，受人委託照顧服刑中的友人，趙違反法務部矯正署所屬矯正機關管理人員服勤應行注意事項規定，並收受財物。

監獄 彈劾

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