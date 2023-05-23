等不到道歉 最後一位台籍慰安婦過世

台灣僅存最後一名前台籍慰安婦阿嬤，在10日晚間過世。圖為台南市慰安婦人權平等促進協會紀念活動，民眾在銅像前獻花。（本報資料照片）

台灣1992年開始接受慰安婦受害者登記，到1997年陸續確認58名慰安婦倖存者，目前只剩一位，婦女救援基金會昨表示，台灣所知僅存的最後一位前台籍慰安婦阿嬤已於5月10日過世，享年92歲。由於阿嬤在世時不希望被打擾，因此等待告別式舉辦後，才對外發布消息。

日本 政府至今仍未對台籍慰安婦給予官方正式的損害賠償。婦援會表示，該會將持續倡議台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應記載前台籍慰安婦、軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因阿嬤們離世而消失，也會持續教育 及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害、傷害與權力控制，並持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。

婦援會表示，過去婦援會社工經常與阿嬤家屬聯繫或前往阿嬤家探望阿嬤，與她說話或靜靜陪她。雖知阿嬤年事已高，但突然接到阿嬤離世消息，當下仍非常不捨、難過，告別式前幾天，社工先到阿嬤的靈堂陪伴，關心慰問家屬，腦中不斷浮現過去與阿嬤相處的點滴。

婦援會說，告別式當天，該會董事長、執行長前往參加告別禮拜，瞻仰遺容時看見阿嬤慈祥堅毅的臉龐，睡著般靜靜躺著，是如此安詳、平靜，相信回到天國的阿嬤，深受上帝的喜愛，過著快樂幸福的日子；阿嬤們雖都已離去，但他們相信阿嬤的身影、精神永存心中。

日本政府於1995年7月成立「亞洲女性和平國民基金」，以民間基金的名義給予受害者補償金，而非官方的正式道歉與賠償。如今再無台籍慰安婦倖存者，她們終身得不到日本政府正式的道歉與賠償，關心慰安婦議題的人士擔憂，受害者相繼離世，往後將越來越少人討論，慰安婦的議題很可能就會隱沒在歷史長河之中。