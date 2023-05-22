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白血病母赴台就醫520逝世 陸男感念：台灣已是另一個家

記者鄒尚謙／台北即時報導
中國網友Jack紀錄帶罹患白血病母親赴台尋醫的辛苦歷程，母親於5月20日病逝。（圖片截自YouTube頻道「Jake的公開日記」）
中國網友Jack紀錄帶罹患白血病母親赴台尋醫的辛苦歷程，母親於5月20日病逝。（圖片截自YouTube頻道「Jake的公開日記」）

帶著罹患白血病母親，從中國北京到台灣就醫的YouTube頻道「Jake的公開日記」，先前分享來台灣三軍總醫院就醫後，才感受到「醫師救死扶傷」的天職；不過就在5月20日晚間，Jack母親驟然離世。Jack表示，台灣的一切都很像一場夢，媽媽超級喜歡台灣，過世後也會留在台灣，以後台灣也成為Jack另一個家。

Jack紀錄母親罹患白血病接受治療的過程，並上傳YouTube等社群平台與觀眾分享近況，在北京的醫院接受治療時，醫師僅說，沒有「骨髓移植」以外的選項，否則「你母親很快就會去世」，但同時手術風險高，因為不想讓母親當實驗品因此拒絕了北京醫師的說法，選擇在朋友推薦下到台灣。

Jack一家人陪伴母親到台灣三軍總醫院接受白血病治療，首先讓他感到震驚的是，醫師並沒有堅持要進行骨髓捐贈手術，而是先見面確認過去用藥史、病況再回家研究個案，甚至考量在台就醫所費不貲，「會先找尋價格實惠且有效的藥」，若能讓他母親身上變異病毒消失，才能進一步考慮是否進行骨髓移植。

不過，Jack 21日上傳最新的影片紀錄，表示母親在5月20日晚間離開他們了。Jack說，本來下午還在跟媽媽聊天，說「老太太今天特別累喔！」還因為有彰化的朋友來訪，媽媽催促我趕緊赴約，傍晚回到醫院後媽媽還特別興奮激動，但後來媽媽就離開我們了，醫師也說「再搶救下去婆婆會很辛苦」。

「媽媽從北京來到台灣後非常幸福、沒有痛苦。」Jack說，無數台灣人送來營養品、衣服或從YouTube等管道贊助金錢，都讓他們相當感動，

Jack分享，照顧母親、在台灣的這段時間就像一場夢，媽媽也超級喜歡台灣，只是到台灣接受治療後就一直沒有機會出門晃晃，媽媽還說要Jack在台灣成家，媽媽將留在台灣；由於母親的驟逝，父親亦相當悲痛，未來要好好陪伴父親，預計三、四天後就會回到河北，台灣已成為他們的另一個家了。

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