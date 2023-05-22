台留學生紐約遇襲濺血 求助外交部…失望

女留學生公開動手攻擊她的女子長相。（翻攝自Dcard）

一名在美國留學的台灣女留學生 ，日前在Dcard發文，表示自己在紐約公共圖書館 遭到一名非洲裔女性的攻擊濺血。同行友人向圖書館保全求助，對方卻讓攻擊者離去，讓她認為遭到歧視，接著女留學生聯繫了旅外國人急難救助電話，希望協助提告求償，但得到的竟然只有一位「移民」律師的電話，讓她對外交部領事事務局感到失望。

這名留學生在Dcard發文「我在紐約被無差別攻擊」，她說，「美國紐約當地時間5月17日晚間，她剛從紐約公共圖書館（SNFL)的廁所出來，莫名遭到一名非洲裔女性的攻擊，對方一拳重擊她的後腦勺，導致她撞到廁所牆角，當場血流不止，同行友人請圖書館保全來幫忙，但他們似乎是想要包庇對方，竟然是要我朋友冷靜，並且讓攻擊我的女性毫無障礙的離開圖書館。」

「我覺得我被無差別攻擊，也感受到保全的種族歧視 。」女留學生說，後來上了救護車送到了急診室，雖然目前並無大礙，但這種心理陰影是一輩子的。她喊話，不希望再有任何台灣學生或是任何亞洲人被這樣對待，希望能藉由這件事來告誡或警惕更多人，於是聯繫了旅外國人急難救助電話，希望對方協助她提告紐約市圖書館公共安全，或是得到相關的賠償。沒想到，得到的竟然只有一位「移民」律師的電話。

文章曝光後掀起廣大討論，網友留言回應，「太扯了，美國真的都會發生這種荒謬的事。希望你可以順利的把攻擊你的人抓出來，讓她受到應有的制裁」、「為什麼保全讓兇手直接逃走？太誇張了，所以隨便攻擊人都不用被關喔？」