台大經濟學生會選舉 政見歧視女性挨轟

台灣大學經濟學系學生會正副會長選舉公報，其中一組候選人的政見出現大量歧視字眼，引起網友砲轟。(取材自臉書)

台灣大學經濟學系學生會官方臉書粉專前天深夜公布「112學年度正副會長選舉公報」，其中一組候選人的政見出現大量歧視 字眼，引起網友砲轟。選舉委員會發出聲明，提醒閱覽者「預做心理準備」，盼能降低造成的傷害。台大經濟系昨天表示，系上維護言論自由亦堅持人權和性別平等，有鑒於學生政見多點有違反人權價值、性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平會，後續將根據調查結果，依照學生獎懲辦法辦理。

台大日前才傳出歧視爭議，台大學生會在活動懸掛一幅「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學 優待制度，學生會轉型正義小組對此道歉。

台大經濟學系學生會前天深夜公布的選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出的政見包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等16項。

選舉公報上載明，認定這組候選人提交的政見內容「極其不當」，絕不代表國立台灣大學經濟學系學生會與國立台灣大學經濟學系學生。

選舉委員會聲明表示，政見內容歧視特定性取向、種族與身分、身材與性徵、戀愛與性行為經驗、服裝，且涉及暴力與強制行為。並已經刪除違反憲法與刑法等法律的內容。

網友表示，「格調拉這麼低，結果還很難笑，慘」、「什麼素質啊，真的有夠丟臉」、「我們系學會的選舉什麼時候變成這副德行了」、「基本上有人舉報的話，學校那邊會嚴肅面對」、「自毀前程也是第一次看到」、「懇請呼籲貴校性別平等教育委員會主動積極了解」、「這是認真的嗎？如果是，這是很拉低校譽以及個人品牌的行為」、「這麼想紅當然要讓他如願」。

台大校方則表示，各級學生自治選舉都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，但言論自由如傷及社會多元族群非學校樂見。

台大指出，本次事件中辦理選舉的系學會已認知到政見極其不當，並先於選舉公報上載明，而當事人也已道歉認錯。學校將持續關注，並視情況給予輔導。