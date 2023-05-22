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飛龍瀑布溪水暴漲 10人溯溪2死3失蹤

台灣新聞組／連線22日電
空勤總隊昨天用吊掛方式，將受困峭壁上至少15小時的五人，分兩梯次吊掛，後送台東就醫。（圖／屏東縣消防局提供）
空勤總隊昨天用吊掛方式，將受困峭壁上至少15小時的五人，分兩梯次吊掛，後送台東就醫。（圖／屏東縣消防局提供）

十名中北部溯溪攀岩好手組成溯溪團，前天在屏東縣霧台鄉飛龍瀑布溪降時，因山區大雨溪水暴漲，四人遭溪水沖走，造成二死三失蹤悲劇，六人受困，其中一人不幸死亡，另五人全數獲救。對於為何冒雨溯溪、意外過程不發一語。屏東檢方指出，目前搜救優先，事後會調查、釐清是否有人該為此意外負責。

此溯溪團由六男四女攀岩、溪降同好組成，20日一早出發，預計花二天完成飛龍瀑布溪降行程。警消研判，在行經七連瀑時分成兩組欲橫跨溪流，再沿溪下降，卻在垂降過程中遇上溪水暴漲，其中四人被沖往百米瀑布，六人掛在岩壁上，其中37歲彭女頭上腳下掛在岩壁上，已明顯死亡，另五人則爬上峭壁打119求救。

依氣象局即時雨量資訊，霧台鄉佳暮測站前天下午兩時至4時，累積141毫米強降雨，都集中山區，致溪水暴漲。

屏東縣消防局前天傍晚16點59分展開救援，入夜後水勢湍急，27名搜救人員摸黑前往搜救。由於地形陡峭加上水流湍急，夜間搜救不易，峭壁上五人暫時安全，搜救人員深夜撤回設於綠色海洋山莊的前進指揮所。

昨天清晨5點半救難人員再度出動，並申請直升機，上午8點19分起直升機陸續吊掛五名受困者，送往部立台東醫院檢查後無大礙。其中四人昨搭火車回屏東，面對媒體提問不發一語快閃離去，警方原通知四人做筆錄，但都未現身。

十人溯溪團是好友間互邀，遇突來的溪流暴漲，目睹同伴被洪水沖走，其中一名團員感慨「體會生命渺小」，救援過程受外界幫助，未來會更惜福，要幫助更多人。

這趟救援難上加難，霧台鄉佳暮部落飛龍瀑布分上中下段，上段難度最高，地形險峻，中段前還有七連瀑的垂直斷壁峽谷地形，之後再下切百米瀑布，加上遇大雨，每趟下切、上登幾乎都在冒險。

搜救人員昨分三組挺進，趕在陣雨落石前搜尋，下午3點多在百米瀑布下深潭發現陳姓男子遺體。昨晚6點因天色昏暗，撤退至前進指揮，今晨再出發持續搜救目前仍失聯中蕭姓、黃姓男子及陳姓女子。

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