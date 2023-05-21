炸彈恐嚇狼來了 國安危機浮現 官員憂出現模仿犯

近期「詐彈」案四起，從校園、遊樂園到大眾運輸都成為恐嚇目標。六福村主題遊樂園接獲炸彈恐嚇信，園方緊急閉園、疏散遊客，新竹縣警方進入園區搜查。(記者巫鴻瑋／翻攝)

近日發生多起網路匿名恐嚇事件，從鎖定我國關鍵基礎設施，再到觀光 景點，雖然都是虛驚一場，但政府相關單位人員表示，當檢調疲於奔命、民眾麻痺疲乏時，匿名恐嚇正在升級為國安事件，在虛擬世界中，也難保不會出現「模仿犯」。高檢署周二將召開跨部會議，邀集刑事局、調查局、法務部等單位討論具體因應方式。

昨起兩天國中會考，台南市教育局接獲恐嚇信件，揚言要在某考場砍殺學生。無獨有偶，新竹六福村主題遊樂園也接獲炸彈恐嚇信，疏散千名遊客。五天內，屏東海生館、壽山植物園 、台中自然科學博物館、福山植物園都收到類似信件，來源直指陸籍研究生「張海川」。

據刑事局統計，從2021年迄今，以「張海川」為名的網路恐嚇案件數，最早出現在2021年9月有兩件，接著11月9件、12月26件，當年總計有37件。2022年開始變得頻繁，有八個月出現，每個月大多四、五件，一整年有40件。

不過，今年開始幾乎是以十倍規模攀升，一月就有29件，到了4月，更大幅攀升到62件。4月中旬，台鐵 兩天內五度接到恐嚇訊息，指要在基隆火車站等地放炸彈，不到一周，桃機接獲通報中國國際航空航班CA185上疑似有爆裂物，桃機立即要求該班機停在外接駁停機坪受檢。

台鐵、桃機、高鐵、北捷、桃捷、中捷，收到網路匿名恐嚇放置炸彈的信件成家常便飯。5月起轉向觀光景點，包含屏東海生館、壽山動物園、台中自然科學博物館、福山植物園、六福村，以及一級關鍵基礎設施國立故宮博物院。統計至5月20日就有181件。

高檢署周二將開會，相關人員坦言，治本的方式是源頭打擊，但當對岸不願配合時，對國安產生三大影響，除造成恐慌、影響國家正常運作；其次，當基層員警疲於奔命而麻痺，甚至排擠人力時，易產生「狼來了」效應；第三，警方雖研判恐嚇者是曾來台就讀的陸生「張海川」，但在虛擬世界中，難保不會出現「模仿犯」。