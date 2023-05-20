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高苑科大欠薪 8月恐停招

記者許維寧、古和純／綜合20日電
高苑科技大學面臨停招。(本報資料照片)
高苑科技大學面臨停招。(本報資料照片)

高苑科大去年9月遭教育部列為專案輔導學校，教育部指出，該校去年6月便開始積欠教師薪資，且至今仍無捐款挹注。高苑科大專案輔導學校改善期為今年5月31日，若學校屆期未能改善，將依照退場條例，令學校於今年8月、112學年起停招，學年結束時停辦。

由於教育部改善期限在即，高苑科大代理校長張宏宇表示，「沒薪水苦撐近1年，都是為了保障學生的受教權。」有意願接手的企業財團不只1組，下周將有定論。

據了解，教育部去年就曾要求校方需於年底前捐資1.5億元，且學校從去年6月便積欠教師薪水，同年10月更未支付職員薪資，至今欠薪已長達11個月。

教育部指出，董事會去年未依會議決議捐資，已於去年6月依私立學校法，裁處董事長50萬元罰鍰，再對全體董事會裁處四次罰鍰，每次每人50萬元，並因違反教師待遇條例，陸續開罰學校6次，累積金額達215萬元。

教育部說，高苑科大為專案輔導學校改善期限至5月底，若學校屆期未能改善，將令學校於112學年度起停招，當學年度結束時停辦。停招後由教育部重組法人董事會，可申請退場基金墊付。

張宏宇表示，這幾周仍緊鑼密鼓與有意接手的財團企業溝通，最快下周就會明朗。

教育部 重組

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