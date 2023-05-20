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雷雨驗收工程 綠色執政劣跡現形

記者張裕珍、陳俊智、翁唯真／新竹20日電
新竹棒球場的辦公區、打擊練習區、球員休息區等多處淹水，櫃子也漂浮水中。（圖：市議員李國璋提供）
新竹棒球場的辦公區、打擊練習區、球員休息區等多處淹水，櫃子也漂浮水中。（圖：市議員李國璋提供）

新竹、桃園多棟剛完工不久的公共建築，昨天禁不起大雨洗禮；斥資12億元（台幣，下同，約4000萬美元）改建的新竹市立棒球場命運多舛，昨天一場大雷雨過後，連室內的辦公區、打擊練習區、球員休息區等多處淹水，網友認為太扯，大酸棒球場原來是「新竹市立滯洪池附設游泳池」。

新竹市、桃園市過往由民進黨執政，重大建設多點齊發，勾勒幸福城市願景，但建設動輒耗資數億元起跳的民脂民膏，陸續被揪出不少工程缺失，昨天一場大雨把所謂的「五星建設」打回原形，也打臉「綠色執政是品質保證」的說法。

竹市今年啟用的大坪頂「永恆之丘」納骨塔，這次遇雨，2、3樓祭祀空間再度受災積水。20億元打造的桃園市立圖書館新總館，有全台最美綠建築圖書館之稱，剛啟用不久，昨天也傳出6、7樓漏水、地下室淹水3公分等情形，民眾質疑施工品質，啟用不到一年竟然「屋外下大雨、屋內下小雨」，需要用桶子盛接漏水。

而花4.5億興建的桃園新屋海螺文化體驗園區，去年10月傳出漏水，昨天再現「室內瀑布」畫面。桃園市客家局表示，排水系統宣洩不及，水勢沿通風管路進入天花板流下，昨已封館一日，下周會勘詳細檢查。

竹市府發言人施淑婷表示，去年起清查盤點，發現棒球場問題愈來愈多，前市府大量的公共工程也陸續出問題，都會負責任盤點解決。

竹市議員李國璋、陳慶齡到場直擊棒球場淹水情形，發現水一路從地下室的辦公室淹到1樓球員休息室，認為棒球場「毫無排水功能」，營造商要負很大責任，「當初被刪除的4000多萬排水工程預算究竟去哪裡了？」

桃園永安漁港的海螺文化體驗園區去年3月開幕，將成為今年世界客家博覽會的副場館之一，內部1樓靠近咖啡廳區的天花板漏水，形成室內小瀑布，市議員詹江村在臉書貼出影片，直說「這是行政院副院長鄭文燦發包的工程，這樣的瀑布不誇張嗎？」

這些公共工程都是鉅資打造，有的甚至是開國際標找來名家設計，結果仍通不過積、淹水考驗，讓納稅人看了心痛。

除了工程品質把關不到位，這些工程爛帳對所有縣市首長都是極為嚴肅的警訊，也必然成為檢驗政績的重要素材，如何務實推動不虛有其表的公共工程，已成全民的寄託。

桃園新總圖的階梯上，擺了多個大小不一的桶子，盛接漏水。（記者陳俊智／翻攝）
桃園新總圖的階梯上，擺了多個大小不一的桶子，盛接漏水。（記者陳俊智／翻攝）

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